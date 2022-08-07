Пенсіонерам виплачують надбавку 20% – яким категоріям — Finance.ua
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Пенсіонерам виплачують надбавку 20% – яким категоріям

Особисті фінанси
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Пенсіонерам виплачують надбавку 20% – яким категоріям
Пенсіонерам виплачують надбавку 20% – яким категоріям, www.freepik.com
B Україні пенсіонери, які переїхали до гірських сіл, мають право на 20% надбавки до пенсії.
Критерії отримання надбавки та гарантії соцзахисту громадян врегульовує закон Про статус гірських населених пунктів в Україні, повідомляє Пенсійний кур’єр.
«Згідно із законодавством, можливість її отримання не „прив’язане“ до факту народження саме в такому населеному пункті. Критерії отримання надбавки та гарантії соціального захисту громадян врегульовує закон „Про статус гірських населених пунктів в Україні“», — сказано в повідомленні.
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Відповідно до нього, розмір державних пенсій, стипендій і всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20%.
Здійснюється це за рахунок коштів державного бюджету.
Таким чином, отримати надбавку до пенсії можуть усі зареєстровані в гірських регіонах українці, у тому числі — внутрішньо переміщені особи.
Щоб отримувати надбавку, пенсіонери мають отримати статус громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, і отримати відповідне посвідчення. Для цього необхідно звернутись до:
  • виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;
  • районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;
  • Центрів надання адміністративних послуг.
Посвідчення видається безкоштовно впродовж 30 календарних днів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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