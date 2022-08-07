Пенсіонерам виплачують надбавку 20% – яким категоріям — Finance.ua

Пенсіонерам виплачують надбавку 20% – яким категоріям Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Пенсіонерам виплачують надбавку 20% – яким категоріям, www.freepik.com

B Україні пенсіонери, які переїхали до гірських сіл, мають право на 20% надбавки до пенсії.

Критерії отримання надбавки та гарантії соцзахисту громадян врегульовує закон Про статус гірських населених пунктів в Україні, повідомляє Пенсійний кур’єр.

«Згідно із законодавством, можливість її отримання не „прив’язане“ до факту народження саме в такому населеному пункті. Критерії отримання надбавки та гарантії соціального захисту громадян врегульовує закон „Про статус гірських населених пунктів в Україні“», — сказано в повідомленні.

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Відповідно до нього, розмір державних пенсій, стипендій і всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20%.

Здійснюється це за рахунок коштів державного бюджету.

Таким чином, отримати надбавку до пенсії можуть усі зареєстровані в гірських регіонах українці, у тому числі — внутрішньо переміщені особи.

Щоб отримувати надбавку, пенсіонери мають отримати статус громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, і отримати відповідне посвідчення. Для цього необхідно звернутись до:

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;

районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;

Центрів надання адміністративних послуг.

Посвідчення видається безкоштовно впродовж 30 календарних днів.

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