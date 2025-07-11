Пальне в Україні подорожчало майже на 5 грн за літр — Finance.ua
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Пальне в Україні подорожчало майже на 5 грн за літр

Особисті фінанси
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Пальне в Україні подорожчало майже на 5 грн за літр
Пальне в Україні подорожчало майже на 5 грн за літр
За останній місяць ціни на пальне в Україні зросли в середньому майже на 5 гривень на літрі та поки не поспішають відкочуватись назад.
Про це свідчать дані Консалтингової групи А-95, передає ЕП.
Вартість пального на українських АЗС почала зростати на початку червня одразу після перших ударів Ізраїлю по Ірану та різкого підвищення світових нафтових цін.
Тоді ціна на нафту еталонного сорту Brent підскочила одразу на 13% та перевищила $78 за барель. Це було найбільшим стрибком з березня 2022 року, початка повномасштабної війни РФ проти України.
Якщо до перших ударів середня вартість дизельного пального по країні була на рівні 52,5 грн за літр, бензину А-95 — 54,59 грн, а бензину А-95 преміум — 58,89 грн за літр.
Нагадаємо, раніше директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн заявляв, що скасування штрафів за невиконання вимог щодо обов’язкового додавання біоетанолу до бензину пов’язане з сезонним зростанням попиту на пальне.
За матеріалами:
Економічна Правда
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