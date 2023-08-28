Падіння фондового ринку не за горами: що передбачив експерт JPMorgan — Finance.ua
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Падіння фондового ринку не за горами: що передбачив експерт JPMorgan

Фондовий ринок
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Падіння фондового ринку не за горами: що передбачив експерт JPMorgan
Падіння фондового ринку не за горами: що передбачив експерт JPMorgan
У JPMorgan прогнозують, що до кінця року ралі фондового ринку завершиться. На це впливатиме чимало факторів, як-от високе ставлення цін акцій, пише Business Insider.

Ралі фондового ринку добігає кінця

На думку головного стратега з акцій США JPMorgan Дубравко Лакоса, через безліч факторів, які чинять тиск, до кінця 2023 року падіння фондового ринку неминуче.
Найважливішим чинником, що впливатиме на ринок, є вискове відношення цін акцій до доходів. На сьогодні середній показник P/E для компаній, що входять до розрахунку індексу S&P 500, торгується на рівні 20-х.
За словами Лакоса, такий рівень — це стеля. Він додав, що зараз відчуваються надмірні «бичачі» настрої інвесторів порівняно з початком року, коли переважали «ведмежі».

М’яка чи жорстка посадка

Як розповів головний стратег: цілком ймовірно, що грошово-кредитна політика залишиться жорсткою. Федеральна резервна система продовжуватиме утримувати відсоткові ставки на високому рівні до кінця року. І є сумніви, що вони знижуватимуться найближчим часом.
Цей рік став «масштабним пом’якшенням бюджетної політики». Все через те, що уряд виділив 1,8 трильйона доларів. Але, за прогнозами, у 2024 році федеральні витрати, ймовірно, значно скоротяться, що може вплинути на економічне зростання.
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«Я думаю, що ніякої м’якої посадки не буде, поки ви не дійдете до жорсткої посадки. Я не вірю в м’яку посадку. Мені просто важко повірити в те, що інфляція знижуватиметься, ФРС знизить ставки, а зростання буде просто прекрасним», — сказав він.
Дубравко Лакос додав, що він очікує на настання рецесії.
За матеріалами:
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