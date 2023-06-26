JPMorgan запускає блокчейн-платежі в євро — Finance.ua
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JPMorgan запускає блокчейн-платежі в євро

Криптовалюта
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JPMorgan запускає блокчейн-платежі в євро
JPMorgan запускає блокчейн-платежі в євро
Американський банківський холдинг JPMorgan розширив функцію з технологією блокчейну у своїй системі, ввівши платежі в євро для корпоративних клієнтів за допомогою JPM Coin.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Банк запустив JPM Coin для переказів доларів у 2019 році, тепер застосунок працюватиме з транзакціями в євро. Німецька Siemens AG вже провела перший платіж у євро на платформі.
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З моменту запуску банк використовував JPM Coin для обробки транзакцій на суму близько $300 млрд. Водночас загалом JPMorgan щоденно обробляє майже $10 трильйонів.
Система дозволяє оптовим платіжним клієнтам, зокрема транснаціональним корпораціям, переказувати долари чи євро на свої різні рахунки JPMorgan по всьому світу або здійснювати платежі іншим клієнтам банку.
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Платежі JPM Coin здійснюються постійно, на відміну від традиційних транзакцій, які зазвичай обробляються лише в робочий час, і вони також виконуються швидше.

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