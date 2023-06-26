JPMorgan запускає блокчейн-платежі в євро — Finance.ua

JPMorgan запускає блокчейн-платежі в євро Сьогодні 14:29 — Криптовалюта

JPMorgan запускає блокчейн-платежі в євро

Американський банківський холдинг JPMorgan розширив функцію з технологією блокчейну у своїй системі, ввівши платежі в євро для корпоративних клієнтів за допомогою JPM Coin.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Банк запустив JPM Coin для переказів доларів у 2019 році, тепер застосунок працюватиме з транзакціями в євро. Німецька Siemens AG вже провела перший платіж у євро на платформі.

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З моменту запуску банк використовував JPM Coin для обробки транзакцій на суму близько $300 млрд. Водночас загалом JPMorgan щоденно обробляє майже $10 трильйонів.

Система дозволяє оптовим платіжним клієнтам, зокрема транснаціональним корпораціям, переказувати долари чи євро на свої різні рахунки JPMorgan по всьому світу або здійснювати платежі іншим клієнтам банку.

Платежі JPM Coin здійснюються постійно, на відміну від традиційних транзакцій, які зазвичай обробляються лише в робочий час, і вони також виконуються швидше.

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