Bitcoin зайняв половину ринку криптовалют вперше за 2 роки — Finance.ua

Bitcoin зайняв половину ринку криптовалют вперше за 2 роки Сьогодні 04:45 — Криптовалюта

Bitcoin зайняв половину ринку криптовалют вперше за 2 роки

Домінування Bitcoin на крипторинку досягло 50%. Підйом пов’язують із тиском SEC на альткоїни та заявкою на спотовий ETF від BlackRock. Востаннє так високо індекс підіймався два роки тому.

Домінування ВТС означає, що половину всієї капіталізації крипторинку займає один цифровий актив. Згідно з CoinGecko, з $1,1 трильйона на Bitcoin припадає $519 мільярдів капіталізації.

Примітно, що домінування Bitcoin на ринку зросло більш ніж на 10.5% з 27 листопада 2022 року. Це зростання значною мірою спричинене кількома факторами:

криза FTX і вибір криптоінвесторами ВТС як надійного способу збереження коштів;

посилення регуляторного контролю США — тиск SEC на Solana, Cardano та інші альткоїни;

заявка BlackRock на створення біржового фонду Bitcoin-ETF (exchange-traded fund).

Хоча домінування ВТС значно зросло за останні 8 місяців, домінування ETH стабільно тримається на позначці 20% протягом року. Наразі ВТС та ЕТН контролюють 70% всього криптопростору.

За прогнозами співзасновника MicroStrategy Майкла Сейлора, найближчими роками домінування ВТС досягне 80%. Сейлор вважає кроки SEC позитивними для криптовалют.

«З видаленням зайвих активів великі інвестори охоче вкладатимуть кошти в ВТС «, — наголосив аналітик.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.