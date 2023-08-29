Ослаблення економіки Китаю відобразиться на всьому світі, але не лише негативно — Bloomberg — Finance.ua
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Ослаблення економіки Китаю відобразиться на всьому світі, але не лише негативно — Bloomberg

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Ослаблення економіки Китаю відобразиться на всьому світі, але не лише негативно — Bloomberg
Ослаблення економіки Китаю відобразиться на всьому світі, але не лише негативно — Bloomberg
Економіка Китаю повинна була забезпечити третину світового економічного зростання цього року, тому її різке уповільнення в останні місяці викликає сполох по всьому світі.
Про це пише Bloomberg.
«Політики готуються до удару по своїх економіках, оскільки імпорт Китаєм всього, від будівельних матеріалів до електроніки, падає», — зазначає Bloomberg, нагадавши, що президент США Джо Байден нещодавно назвав економіку Китаю «бомбою уповільненої дії».
Поки що найбільшого удару по своїй торгівлі зазнають азійські економіки та країни Африки.
Так, наприклад, Японія повідомила про перше падіння експорту більш ніж за два роки в липні після того, як Китай скоротив закупівлі автомобілів і чипів. А центробанки Південної Кореї й Таїланду відзначили слабке відновлення економіки КНР як причину погіршення ними прогнозів економічного зростання своїх країн.
У цей час глобальні інвестори вже вивели понад 10 мільярдів доларів з фондових ринків Китаю.
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Однак ослаблення економіки Китаю матиме не лише погані наслідки, наголошує Bloomberg.
«Не все так безнадійно. Уповільнення темпів зростання Китаю призведе до зниження світових цін на нафту. А дефляція в країні означає, що ціни на товари, які відправляються по всьому світу, знижуватимуться», — повідомляє агентство.
Як стверджує Bloomberg, найбільшу вигоду з цього отримають країни, які борються з високою інфляцією.
«Ціни виробників в Китаї скоротилися протягом останніх 10 місяців, а це означає, що вартість товарів, що поставляються з країни, падає. Це приємна новина для всього світу, який все ще бореться з високою інфляцією».
Деякі ринки, що розвиваються, такі як Індія, також бачать свої можливості, сподіваючись залучити іноземні інвестиції, які, можливо, залишать Китай.
Хоча затягування економічного спаду в Китаї радше нашкодить, ніж допоможе світовій економіці, попереджають аналітики.
«Дефляція в Китаї не така вже й погана для світової економіки. Але якщо решта світу, США і Європа, впадуть в рецесію, якщо Китай залишиться слабким, то це буде проблемою не тільки для Китаю, але і для всієї світової економіки», — заявив головний глобальний стратег BCA Research Inc. Пітер Березін.
За матеріалами:
Економічна Правда
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