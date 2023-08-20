Проблеми в Китаї приносять вигоди світовій економіці, — Bloomberg — Finance.ua
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Проблеми в Китаї приносять вигоди світовій економіці, — Bloomberg

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Проблеми в Китаї приносять вигоди світовій економіці, — Bloomberg
Проблеми в Китаї приносять вигоди світовій економіці, — Bloomberg
Скатування Китаю до дефляції спричиняє нестабільність на світових фінансових ринках. Але фінансові менеджери кажуть, що це не обов’язково погано.
Про це повідомляє Bloomberg.
Падіння цін у другій за величиною економіці світу, ймовірно, призведе до зниження витрат у всьому світі з огляду на статус Китаю як світової фабрики, відзначають EdenTree Investment Management та Gama Asset Management SA. Послаблення інфляції дозволить центральним банкам утриматися від подальшого підвищення відсоткових ставок і, можливо, перейти до пом’якшення, щоб підтримати уповільнення зростання.
Перспектива уповільнення глобального цінового тиску може бути одним із позитивних моментів занурення Китаю в дефляцію, оскільки економіка щосили намагається відновити свої позиції. Інфляція, ймовірно, залишиться стриманою, оскільки спад на ринку нерухомості та проблеми у тіньовій банківській сфері Китаю обмежують витрати та інвестиції як споживачів, так і компаній.
«Слабкий Китай може призвести до піку посилення грошово-кредитної політики, — сказав Крістофер Хайорнс, портфельний менеджер EdenTree Investment. — Це також знизить попит на сировинні товари, що зменшить інфляційний тиск і може дозволити західній економіці працювати активніше».
За матеріалами:
РБК-Україна
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