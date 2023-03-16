Ощадбанк почав приймати заявки на кредити для підприємців онлайн — Finance.ua

Ощадбанк почав приймати заявки на кредити для підприємців онлайн
Ощадбанк запустив нову послугу ОщадБізнес. Тепер підприємці зможуть подавати заявки на кредити онлайн.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«Лічені хвилини на подання кредитної заявки та 24 робочі години на отримання попереднього рішення за кредитом — такими є параметри нового онлайн-сервісу, який Ощадбанк пропонує представникам мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ)», — сказано в повідомленні.
Як отримати кредит:
- підприємцю треба подати заявку за допомогою сервісу ОщадБізнес;
- отримати попереднє рішення від банку;
- отримати кошти після оформлення кредитної угоди.
Сервіс надає можливість відслідковувати статус розгляду заявки в режимі реального часу. За умови отримання від банку попередньої згоди заявник також онлайн може надати пакет необхідних документів (або за бажанням у відділенні).
«Те, що подати заявку на отримання кредиту в Ощаді підприємці можуть онлайн, — дуже важливо зараз, враховуючи безпекову ситуацію під час війни та поширений формат дистанційної роботи. Ми намагаємось максимально зменшити кредитне навантаження на позичальників, модернізуючи продукти і процеси, а також розширюємо співпрацю з нашими міжнародними партнерами для здешевлення програм підтримки підприємців», — наголошує Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ.
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