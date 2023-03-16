Ощадбанк почав приймати заявки на кредити для підприємців онлайн — Finance.ua

Ощадбанк почав приймати заявки на кредити для підприємців онлайн Сьогодні 15:32 — Кредит&Депозит

Ощадбанк почав приймати заявки на кредити для підприємців онлайн

Ощадбанк запустив нову послугу ОщадБізнес . Тепер підприємці зможуть подавати заявки на кредити онлайн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«Лічені хвилини на подання кредитної заявки та 24 робочі години на отримання попереднього рішення за кредитом — такими є параметри нового онлайн-сервісу, який Ощадбанк пропонує представникам мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ)», — сказано в повідомленні.

Як отримати кредит:

підприємцю треба подати заявку за допомогою сервісу ОщадБізнес;

отримати попереднє рішення від банку;

отримати кошти після оформлення кредитної угоди.



Сервіс надає можливість відслідковувати статус розгляду заявки в режимі реального часу. За умови отримання від банку попередньої згоди заявник також онлайн може надати пакет необхідних документів (або за бажанням у відділенні).

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«Те, що подати заявку на отримання кредиту в Ощаді підприємці можуть онлайн, — дуже важливо зараз, враховуючи безпекову ситуацію під час війни та поширений формат дистанційної роботи. Ми намагаємось максимально зменшити кредитне навантаження на позичальників, модернізуючи продукти і процеси, а також розширюємо співпрацю з нашими міжнародними партнерами для здешевлення програм підтримки підприємців», — наголошує Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ.

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