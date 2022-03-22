Oriflame оголосила, що згортає бізнес у росії — Finance.ua

Oriflame оголосила, що згортає бізнес у росії
Вчора 19:18 — Фондовий ринок Oriflame оголосила, що згортає бізнес у росії
Шведська косметична компанія Oriflame оголосила, що згортає свій бізнес у росії.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
«Війна, що триває, поряд з операційними та юридичними проблемами унеможливлює продовження нашого російського бізнесу в його нинішньому вигляді», — заявили в Oriflame.
Компанія призупиняє інвестиції, маркетинг, навчання та заходи, а також онлайн-продажу кінцевим споживачам в рф.
«Ці дії вплинуть на наш бізнес в росії», — підкреслили в компанії.
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