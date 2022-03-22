Міжнародні компанії, що працюють у росії та Україні, хочуть зобов'язати платити додатковий податок — Finance.ua
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Міжнародні компанії, що працюють у росії та Україні, хочуть зобов'язати платити додатковий податок

Вчора 04:14Фондовий ринок
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Міжнародні компанії, що працюють у росії та Україні, хочуть зобов'язати платити додатковий податокМіжнародні компанії, що працюють у росії та Україні, хочуть зобов'язати платити додатковий податок
Депутати готують законопроект про додатковий податок для міжнародних компаній, що працюють у росії.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
«Вже готуємо закон про додатковий податок в Україні для компаній, які продовжують працювати з росією. Польська ідея про „бізнес-репарації“ має запрацювати і у нас! Якщо є гроші та бажання спонсорувати військову сферу агресора, то маємо знайтись і гроші відновлювати все зруйноване» ним у іншій країні", — написав він.
Інших деталей депутат не уточнив.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада затвердила підстави та порядок примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Росії та її резидентів.
Проведення примусового вилучення в Україні майна Росії та її резидентів здійснюється на підставі суспільної необхідності, при цьому примусове вилучення в Україні об’єктів права власності росії та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну з боку росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українські Новини
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