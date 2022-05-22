Опитування: через санкції 51% російських підприємств зіткнулися зі скороченням поставок — Finance.ua

Опитування: через санкції 51% російських підприємств зіткнулися зі скороченням поставок

Вчора 19:15 — Фондовий ринок

Санкції, які були запроваджені щодо росії після вторгнення путінських військ в Україну, завдали серйозної шкоди національній економіці. Більше половини (51%) російських підприємств зіштовхнулися зі скороченням поставок сировини, обладнання, комплектуючих та запчастин.

Про це свідчать результати опитування, проведеного маркетинговим агентством «русопрос», на яке посилається The Insider.

42% опитаних керівників виділяють в якості нових проблем зниження попиту на продукцію або послугу, 32% — труднощі у сфері логістики. Проблеми у сфері виробництва відзначають 26% керівників підприємств.

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Всього 62% компаній зіштовхнулися з новими труднощами у веденні бізнесу, причому для 25% фірм ці проблеми виявилися «значними».

У цій ситуації 40% підприємств планують або скорочують витрати: 28% урізають витрати на рекламу, маркетинг, просування продукції та дослідження ринку; 16% скорочують закупівлі сировини та обладнання; 11% планують скорочення інвестицій; також йде скорочення штату працівників, витрат за оренду, оплату праці (по 8%).

36% керівників зазначають, що в умовах санкцій вони не мають планів та ідей розвитку навіть на найближче майбутнє. А 61% опитаних бізнесменів вважають, що держава їм не допоможе. Ще 27% вважають, що підтримка з боку влади матиме формальний характер і виявиться неефективною.

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При цьому настрої в трудових колективах залишаються позитивними: 35% дивляться в майбутнє з оптимізмом і розраховують отримати вигоду від залишення ринку іноземних компаній. Песимізм висловлюють лише 8% підлеглих та 11% ділових партнерів. У 1% працівників є «паніка і відчуття катастрофи».

Усього в опитуванні взяли участь 155 керівників компаній різних сегментів бізнесу, з яких 87% підприємств належать до малого бізнесу. Опитування було проведено наприкінці квітня та на початку травня 2022 року.

Про те, наскільки серйозно впливають санкції на росію, свідчить, наприклад, ситуація в автомобільній галузі, яка має важливий ефект на всю економіку. У середині квітня роботу продовжували лише 4 заводи, що випускають легкові автомобілі. А десятки компаній повідомили про зупинення роботи, зокрема автовиробники Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, Volvo. Експорт до Росії вирішили припинити Ferrari та Lamborghini, а також Jaguar Land Rover.

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