Опитування: через санкції 51% російських підприємств зіткнулися зі скороченням поставок — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Опитування: через санкції 51% російських підприємств зіткнулися зі скороченням поставок

Вчора 19:15Фондовий ринок
109
Санкції, які були запроваджені щодо росії після вторгнення путінських військ в Україну, завдали серйозної шкоди національній економіці. Більше половини (51%) російських підприємств зіштовхнулися зі скороченням поставок сировини, обладнання, комплектуючих та запчастин.
Про це свідчать результати опитування, проведеного маркетинговим агентством «русопрос», на яке посилається The Insider.
42% опитаних керівників виділяють в якості нових проблем зниження попиту на продукцію або послугу, 32% — труднощі у сфері логістики. Проблеми у сфері виробництва відзначають 26% керівників підприємств.
Читайте також
Всього 62% компаній зіштовхнулися з новими труднощами у веденні бізнесу, причому для 25% фірм ці проблеми виявилися «значними».
У цій ситуації 40% підприємств планують або скорочують витрати: 28% урізають витрати на рекламу, маркетинг, просування продукції та дослідження ринку; 16% скорочують закупівлі сировини та обладнання; 11% планують скорочення інвестицій; також йде скорочення штату працівників, витрат за оренду, оплату праці (по 8%).
36% керівників зазначають, що в умовах санкцій вони не мають планів та ідей розвитку навіть на найближче майбутнє. А 61% опитаних бізнесменів вважають, що держава їм не допоможе. Ще 27% вважають, що підтримка з боку влади матиме формальний характер і виявиться неефективною.
Читайте також
При цьому настрої в трудових колективах залишаються позитивними: 35% дивляться в майбутнє з оптимізмом і розраховують отримати вигоду від залишення ринку іноземних компаній. Песимізм висловлюють лише 8% підлеглих та 11% ділових партнерів. У 1% працівників є «паніка і відчуття катастрофи».
Усього в опитуванні взяли участь 155 керівників компаній різних сегментів бізнесу, з яких 87% підприємств належать до малого бізнесу. Опитування було проведено наприкінці квітня та на початку травня 2022 року.
Місце для вашої реклами
Про те, наскільки серйозно впливають санкції на росію, свідчить, наприклад, ситуація в автомобільній галузі, яка має важливий ефект на всю економіку. У середині квітня роботу продовжували лише 4 заводи, що випускають легкові автомобілі. А десятки компаній повідомили про зупинення роботи, зокрема автовиробники Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, Volvo. Експорт до Росії вирішили припинити Ferrari та Lamborghini, а також Jaguar Land Rover.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.