Оприлюднено середньозважену ціну землі станом на початок серпня — Finance.ua

Оприлюднено середньозважену ціну землі станом на початок серпня Вчора 20:05 — Аграрний ринок

Оприлюднено середньозважену ціну землі станом на початок серпня

З моменту запуску ринку землі станом на 8 серпня в Україні середньозважена ціна 1 га земель для товарного с/г виробництва становить 33 171 грн. Від початку бойових дій ціна коливалась у межах 33 тис. грн. За рік вільного продажу землі ціна зросла на 10 тисяч грн.

Інфографіка: Kurkul.com

Зокрема було здійснено 41 694 операції з купівлі-продажу земельних ділянок для товарного с/г виробництва (паї). За тиждень було продано 423 земельні ділянки.

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Основні результати за весь період станом на 8 серпня 2022 р.:

середньозважена вартість договору за одну ділянку — 33 171 грн;

максимальна ціна об’єкта купівлі-продажу — 5 035 000;

загальна кількість операцій купівлі-продажу земельних ділянок для товарного с/г виробництва (паї) — 41 694, що складає 21% від усіх операцій з землею;

інші види угод — 155 554;

сумарна площа проданих паїв — 145 872 га;

середній розмір проданої ділянки — 3,50 га;

максимальний розмір паю — 67,05 га.

Інфографіка: Kurkul.com

Kurkul За матеріалами:

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