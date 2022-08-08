Оприлюднено середньозважену ціну землі станом на початок серпня — Finance.ua
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Оприлюднено середньозважену ціну землі станом на початок серпня

Аграрний ринок
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Оприлюднено середньозважену ціну землі станом на початок серпня
Оприлюднено середньозважену ціну землі станом на початок серпня
З моменту запуску ринку землі станом на 8 серпня в Україні середньозважена ціна 1 га земель для товарного с/г виробництва становить 33 171 грн. Від початку бойових дій ціна коливалась у межах 33 тис. грн. За рік вільного продажу землі ціна зросла на 10 тисяч грн.
Про це свідчать аналітичні дані оновленої онлайн-карти сільськогосподарських земель України, яку запустили AgroPolit.com спільно з Zemelka.ua за підтримки нової земельної агенції Volodar.
Інфографіка: Kurkul.com
Інфографіка: Kurkul.com
Зокрема було здійснено 41 694 операції з купівлі-продажу земельних ділянок для товарного с/г виробництва (паї). За тиждень було продано 423 земельні ділянки.
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Основні результати за весь період станом на 8 серпня 2022 р.:
  • середньозважена вартість договору за одну ділянку — 33 171 грн;
  • максимальна ціна об’єкта купівлі-продажу — 5 035 000;
  • загальна кількість операцій купівлі-продажу земельних ділянок для товарного с/г виробництва (паї) — 41 694, що складає 21% від усіх операцій з землею;
  • інші види угод — 155 554;
  • сумарна площа проданих паїв — 145 872 га;
  • середній розмір проданої ділянки — 3,50 га;
  • максимальний розмір паю — 67,05 га.
Інфографіка: Kurkul.com
Інфографіка: Kurkul.com

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За матеріалами:
Kurkul
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