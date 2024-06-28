OpenAI заблокувала одну із країн від використання її сервісів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OpenAI заблокувала одну із країн від використання її сервісів

Технології&Авто
46
OpenAI заблокувала одну із країн від використання її сервісів
OpenAI заблокувала одну із країн від використання її сервісів
Компанія OpenAI планує заборонити людям використовувати ChatGPT в одній з країн, хоча сервіс і так не був там офіційно доступний. Вся справа у спробах отримати доступ обхідними шляхами.

Хто опиниться за бортом

Мова йде про Китай, де користувачі та розробники мають доступ до штучного інтелекту через API. Китайська державна газета Securities Times повідомила у вівторок, що американський розробник почав розсилати електронні листи користувачам у Китаї з повідомленням про свої плани заблокувати доступ, починаючи з 9 липня.
«Ми вживаємо додаткових заходів, щоб заблокувати трафік API з регіонів, де ми не підтримуємо доступ до послуг OpenAI», — заявив виданню представник OpenAI.

Читайте також: Нейромережі для бізнесу 2024. Що вміє штучний інтелект?

Цей крок може вплинути на кілька китайських стартапів, які створили додатки з використанням великих мовних моделей OpenAI. Але, ймовірно, вони зможуть перейти на інші сервіси, оскільки в самому Китаї вже запущено кілька моделей ШІ, покликаних конкурувати з ChatGPT, Copilot і Gemini. Однак неясно, наскільки потужними та конкурентоспроможними вони є.
Хоча послуги OpenAI доступні в більш ніж 160 країнах, Китай ніколи не входив до їх числа. Згідно з правилами компанії, користувачі, які намагаються отримати доступ до продуктів компанії в непідтримуваних країнах, можуть бути заблоковані або призупинені — хоча до цього часу компанія не робила цього відкрито.
Читайте також
Китай, як відомо, підтримує дуже жорстку цензуру й змушує розробників програмного забезпечення налаштовувати свої сервіси відповідним чином. Якщо мова йде про ШІ, то в цьому випадку алгоритми не повинні видавати користувачам інформацію про ті чи інші теми, які забороняє комуністична партія. Наприклад, про те, що сталося на площі Тяньаньмень у 1989 році, не можна прочитати ні в китайських соцмережах, ні почути на відеоресурсах, ні запитати у штучного інтелекту. Це означає багато труднощів для творців, тож, імовірно, саме з цієї причини OpenAI свого часу вирішила не запускати сервіс у країні.
Незрозуміло, що спонукало OpenAI до такого кроку саме зараз, хоча минулого місяця компанія повідомила, що припинила операції прихованого впливу, в тому числі з Китаю, які використовували її моделі штучного інтелекту для поширення дезінформації в інтернеті. Bloomberg зазначає, що такий крок OpenAI збігається з тиском Вашингтона на американські технологічні компанії з метою обмежити доступ Китаю до передових технологій, розроблених у США.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.