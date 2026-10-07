0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

OpenAI маркуватиме згенерований текст водяними знаками через вимоги ЄС

Технології&Авто
32
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Рішення ухвалено у відповідь на вимоги Закону ЄС про штучний інтелект
Рішення ухвалено у відповідь на вимоги Закону ЄС про штучний інтелект
Компанія OpenAI оголосила про впровадження невидимих текстових водяних знаків для відповідних результатів ChatGPT та Codex. Нова технологія під назвою textGrain має допомогти ідентифікувати контент, створений користувачами з Європейського Союзу за допомогою штучного інтелекту.
Про це йдеться в блозі OpenAI.

Вимога ЄС

Рішення ухвалено у відповідь на вимоги Закону ЄС про штучний інтелект (EU AI Act), який зобов’язує постачальників генеративних технологій забезпечувати можливість машинозчитуваного виявлення згенерованого тексту.
Нова система textGrain працює шляхом додавання невидимого статистичного сигналу під час вибору слів моделлю. Для перевірки наявності цього сигналу компанія створила спеціальний детектор.
Читайте також
На першому етапі доступ до нього отримають лише затверджені дослідники та експертні організації, а згодом технологію планується випустити з відкритим вихідним кодом.
Упродовж найближчих тижнів водяні знаки автоматично додаватимуться до відповідей ChatGPT та Codex для користувачів у Європейському Союзі. Для розробників, які використовують API OpenAI по всьому світу, функція буде доступна за бажанням — її можна буде увімкнути вручну.

Впровадження водяних знаків не впливає на якість згенерованих відповідей

В OpenAI переконують, що впровадження водяних знаків не впливає на якість згенерованих відповідей та продуктивність моделей, зокрема Astra. Водночас у компанії зазначають про наявні технічні обмеження:
  • короткі та вузькоспеціалізовані тексти (наприклад, з математики) виявляти значно складніше через обмежений вибір синонімів;
  • ручне редагування суттєво послаблює знак: заміна 25% слів на синоніми знижує рівень виявлення з 92% до 17%.
«Текстовий водяний знак не вимірює внесок людини, не встановлює право власності, не ідентифікує особу користувача та не підтверджує достовірність інформації», — наголошують у компанії, закликаючи розглядати технологію лише як один із додаткових інструментів верифікації.
За матеріалами:
dev.ua
OpenAIШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems