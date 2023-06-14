ООН зафіксувала рекордну кількість біженців у світі через російську агресію в Україні — Finance.ua
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ООН зафіксувала рекордну кількість біженців у світі через російську агресію в Україні

Світ
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ООН зафіксувала рекордну кількість біженців у світі через російську агресію в Україні
ООН зафіксувала рекордну кількість біженців у світі через російську агресію в Україні
Повномасштабна війна в Україні призвела до найбільшого за останні десятиліття збільшення кількості людей, які вимушені були покинути свої домівки внаслідок збройного конфлікту, насильства та порушень прав людини.
Про це йдеться у звіті агентства ООН у справах біженців.
Зазначається, що ці потрясіння призвели до того, що минулого року більше людей, ніж будь-коли, залишили свої домівки в Україні, що змусило уряди інших країн вживати термінових і колективних дій для пом’якшення наслідків міграційної кризи.
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Війна в Україні була головною причиною переміщення людей у 2022 році. Кількість біженців з України зросла з 27 300 наприкінці 2021 року до 5,7 мільйонів наприкінці 2022 року. Це найшвидший відтік біженців з часів Другої світової війни.
Станом на кінець 2022 року 11,6 млн українців залишалися переміщеними особами, у тому числі 5,9 млн усередині своєї країни та 5,7 млн виїхали до сусідніх країн.
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У звіті йдеться про те, що люди в усьому світі продовжують виявляти надзвичайну гостинність до біженців, надаючи захист і допомогу тим, хто їх потребує. Проте потрібно набагато більше міжнародної підтримки та більш справедливий розподіл відповідальності, особливо з тими країнами, які приймають більшість переміщених осіб.
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«Перш за все, потрібно зробити набагато більше для припинення конфлікту та усунення перешкод, щоб біженці мали життєздатний варіант повернутися додому добровільно, безпечно та з гідністю», — сказав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
У той час як вторгнення в Україну призвело до найбільшої кризи вимушеного переміщення з точки зору масштабів та швидкості у 2022 році, конфлікти та відсутність безпеки в інших частинах світу з тих пір також продовжуються чи поновлюються, йдеться у доповіді.
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В ООН повідомили, що кількість переміщених осіб у світі у 2022 році зросла на 21% і на кінець року становила, за оцінками, 108,4 млн осіб. У травні 2023 року це число, ймовірно, збільшилося до більш ніж 110 млн осіб, при цьому вторгнення росії, що триває, і війна в Судані є основними факторами зростання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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