ООН оцінила наслідки російського вторгнення для українців: як впали доходи — Finance.ua

ООН оцінила наслідки російського вторгнення для українців: як впали доходи
Від лютого 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, у 65% українських домогосподарств знизилися доходи.
Про це свідчать дані Організації Об'єднаних Націй в Україні, яка оприлюднила оцінку впливу війни на людей.
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«65% домогосподарств повідомили про зниження доходів з лютого 2022 року; частка сімей, для яких основним джерелом доходу є оплачувана робота, зменшилася з 67 до 53%», — ідеться у пресрелізі.
Найнижчий рівень доходів, за даними ООН, мають ВПО, особи з інвалідністю та люди похилого віку.
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При цьому 45% населення України належить щонайменше до однієї вразливої групи.
В ООН прогнозують, що у 2023 році рівень безробіття становитиме 18,3%.
Водночас 44% домогосподарств, за даними Організації, не можуть дозволити собі найнеобхідніше, частка домогосподарств з недостатнім споживанням продуктів харчування зросла до третини. 43% домогосподарств повідомили, що обмежують порції, беруть продукти в борг та/або cпоживають дешевші продукти.
За оцінкою ООН, хоч рівень життя та доступ до базових послуг стабілізувався після перших місяців повномасштабної війни, взимку 2022/2023 рр. умови життя українців погіршилися через проблеми у наданні комунальних послуг по всій країні. Галузі охорони здоров’я та освіти зазнали аналогічного впливу. Підраховано, що 22% домогосподарств витрачають понад чверть свого щомісячного доходу на охорону здоров’я, а 11% молоді зазначили, що не мають доступу до якісної освіти.
Крім того, ООН відзначила, що ВПО та ромські громади стикаються з дискримінацією під час пошуку роботи або житла.
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