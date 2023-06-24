ООН оцінила наслідки російського вторгнення для українців: як впали доходи — Finance.ua

ООН оцінила наслідки російського вторгнення для українців: як впали доходи Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

ООН оцінила наслідки російського вторгнення для українців: як впали доходи

Від лютого 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, у 65% українських домогосподарств знизилися доходи.

Про це свідчать дані Організації Об'єднаних Націй в Україні, яка оприлюднила оцінку впливу війни на людей.

«65% домогосподарств повідомили про зниження доходів з лютого 2022 року; частка сімей, для яких основним джерелом доходу є оплачувана робота, зменшилася з 67 до 53%», — ідеться у пресрелізі.

Найнижчий рівень доходів, за даними ООН, мають ВПО, особи з інвалідністю та люди похилого віку.

Читайте також Як змінилися доходи українців за рік війни

При цьому 45% населення України належить щонайменше до однієї вразливої групи.

В ООН прогнозують, що у 2023 році рівень безробіття становитиме 18,3%.

Водночас 44% домогосподарств, за даними Організації, не можуть дозволити собі найнеобхідніше, частка домогосподарств з недостатнім споживанням продуктів харчування зросла до третини. 43% домогосподарств повідомили, що обмежують порції, беруть продукти в борг та/або cпоживають дешевші продукти.

За оцінкою ООН, хоч рівень життя та доступ до базових послуг стабілізувався після перших місяців повномасштабної війни, взимку 2022/2023 рр. умови життя українців погіршилися через проблеми у наданні комунальних послуг по всій країні. Галузі охорони здоров’я та освіти зазнали аналогічного впливу. Підраховано, що 22% домогосподарств витрачають понад чверть свого щомісячного доходу на охорону здоров’я, а 11% молоді зазначили, що не мають доступу до якісної освіти.

Читайте також Люди з низьким доходом практично не відчують зміну тарифів на електрику - Герус

Крім того, ООН відзначила, що ВПО та ромські громади стикаються з дискримінацією під час пошуку роботи або житла.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.