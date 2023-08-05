Омбудсмен розповів про особливості проведення перевірок ВПО — Finance.ua

Омбудсмен розповів про особливості проведення перевірок ВПО Сьогодні 13:16 — Особисті фінанси

Омбудсмен розповів про особливості проведення перевірок ВПО

З липня Нацсоцслужби почали проводити перевірку місця проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив у Telegram Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

До перевірок можуть також залучати посадових осіб органів соціального захисту населення та/або територіальних громад. Підставами для проведення перевірки є:

особа стала на облік ВПО в межах однієї територіальної громади;

у разі отримання повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування отримувача допомоги;

отримання рекомендацій Мінфіну за результатами верифікації.

Особу, яку перевірятимуть, мають повідомити про перевірку не менш як за 2 два календарних дні до її проведення (телефоном або іншим доступним засобом зв’язку, який забезпечує фіксацію такого повідомлення).

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У разі повідомлення особою про відсутність на місці (з поважних причин), перевірку відкладуть на два тижні. Якщо ВПО під час перевірки відсутня, посадові особи складуть відповідний акт і залишать повідомлення цій особі.

Окрім цього, непроходження ВПО впродовж 30 днів ідентифікації та/або встановлення невідповідності критеріям — це причина для скасування виплат.

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