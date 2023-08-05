Омбудсмен розповів про особливості проведення перевірок ВПО — Finance.ua

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Омбудсмен розповів про особливості проведення перевірок ВПО

Особисті фінанси
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Омбудсмен розповів про особливості проведення перевірок ВПО
Омбудсмен розповів про особливості проведення перевірок ВПО
З липня Нацсоцслужби почали проводити перевірку місця проживання внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомив у Telegram Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
До перевірок можуть також залучати посадових осіб органів соціального захисту населення та/або територіальних громад. Підставами для проведення перевірки є:
  • особа стала на облік ВПО в межах однієї територіальної громади;
  • у разі отримання повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування отримувача допомоги;
  • отримання рекомендацій Мінфіну за результатами верифікації.
Особу, яку перевірятимуть, мають повідомити про перевірку не менш як за 2 два календарних дні до її проведення (телефоном або іншим доступним засобом зв’язку, який забезпечує фіксацію такого повідомлення).
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У разі повідомлення особою про відсутність на місці (з поважних причин), перевірку відкладуть на два тижні. Якщо ВПО під час перевірки відсутня, посадові особи складуть відповідний акт і залишать повідомлення цій особі.
Окрім цього, непроходження ВПО впродовж 30 днів ідентифікації та/або встановлення невідповідності критеріям — це причина для скасування виплат.
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За матеріалами:
УНН
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