Оголошено тендер на 367,4 млн грн на будівництво нового корпусу «Охматдиту» — Finance.ua

Оголошено тендер на 367,4 млн грн на будівництво нового корпусу «Охматдиту» Сьогодні 14:36 — Фондовий ринок

НДСЛ «Охматдит» оголосив тендер на проведення будівельних робіт для сучасного лікувально-діагностичного корпусу. Очікувана вартість закупівлі становить 367,4 млн грн.

Про це пише МОЗ.

Фінансування забезпечується з рахунку Благодійного фонду «Охматдит — Здорове дитинство».

Сучасний корпус — ключовий об’єкт у структурі лікарні. Саме тут після ракетного удару в липні 2024 року було розміщено більшість відділень, перенесених із пошкоджених будівель. Відновлення цієї будівлі є пріоритетним для забезпечення сталого надання медичної допомоги.

Протиаварійні роботи і нагляд за ними відбулися коштом благодійників, які після ракетного удару надійшли на рахунки БФ «Таблеточки».

Оголошення закупівлі будівельних робіт є підтвердженням того, що відновлення «Охматдиту» триває системно, у чіткій відповідності до законодавства та державних будівельних норм.

Як доєднатися до відбудови?

Компанії з відповідним досвідом можуть подаватися на відкриту процедуру закупівлі на капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу «Охматдиту».

🔗 Ознайомитись із деталями тендеру та подати пропозицію можна за посиланням у системі Prozorro: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025−05−05−014359-a

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 травня 2025 00:00.

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