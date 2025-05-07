Оголошено тендер на 367,4 млн грн на будівництво нового корпусу «Охматдиту» — Finance.ua
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Оголошено тендер на 367,4 млн грн на будівництво нового корпусу «Охматдиту»

Фондовий ринок
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НДСЛ «Охматдит» оголосив тендер на проведення будівельних робіт для сучасного лікувально-діагностичного корпусу. Очікувана вартість закупівлі становить 367,4 млн грн.
Про це пише МОЗ.
Фінансування забезпечується з рахунку Благодійного фонду «Охматдит — Здорове дитинство».
Сучасний корпус — ключовий об’єкт у структурі лікарні. Саме тут після ракетного удару в липні 2024 року було розміщено більшість відділень, перенесених із пошкоджених будівель. Відновлення цієї будівлі є пріоритетним для забезпечення сталого надання медичної допомоги.
Протиаварійні роботи і нагляд за ними відбулися коштом благодійників, які після ракетного удару надійшли на рахунки БФ «Таблеточки».
Оголошення закупівлі будівельних робіт є підтвердженням того, що відновлення «Охматдиту» триває системно, у чіткій відповідності до законодавства та державних будівельних норм.
Як доєднатися до відбудови?
Компанії з відповідним досвідом можуть подаватися на відкриту процедуру закупівлі на капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу «Охматдиту».
🔗 Ознайомитись із деталями тендеру та подати пропозицію можна за посиланням у системі Prozorro:https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025−05−05−014359-a
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 травня 2025 00:00.
За матеріалами:
Finance.ua
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