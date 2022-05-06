Обсяг допомоги Україні від інших країн за % ВВП (інфографіка) — Finance.ua

Обсяг допомоги Україні від інших країн за % ВВП (інфографіка)

Вчора 14:00

Країни Європи та Північної Америки роблять свій внесок у захист України через фінансову, гуманітарну та військову допомогу, пише Ціна держави.

В абсолютному вираженні найбільша підтримка (станом на 23 квітня 2022) була від США — €10,3 млрд, включаючи гуманітарну допомогу в розмірі €4,5 млрд, воєнну в розмірі €4 млрд та фінансову на €1,8 млрд.

Однак, як демонструють розрахунки Kiel Institute for the World Economy, коли йдеться про відносне вираження, то США не стоять і поряд з Естонією — її внесок у розмірі €222 млн дорівнює 0,8% ВВП країни.

Фінансовий внесок США до цього моменту був еквівалентний 0,05% ВВП.

Варто зазначити, що побічна допомога, спрямована такими країнами як Німеччина, Франція та Італія через ЄС, не враховується в цих індивідуальних оцінках.

Джерело зазначає, що інститути ЄС (Комісія і Рада) внесли €2,2 млрд.

Довідка Finance.ua:

НБУ назвав джерела фінансування державного бюджету в період війни. Військові облігації забезпечили надходення в розмірі 2 221 млн доларів, або 65,105 млн гривень. Міжнародний валютний фонд виділив українському державному бюджету — 1 397 млн дол., або 41,263 млн грн. Світовий банк — 997 млн дол. (29,738 млн грн).

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