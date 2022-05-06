Обсяг допомоги Україні від інших країн за % ВВП (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Обсяг допомоги Україні від інших країн за % ВВП (інфографіка)

Вчора 14:00
479
Країни Європи та Північної Америки роблять свій внесок у захист України через фінансову, гуманітарну та військову допомогу, пише Ціна держави.
В абсолютному вираженні найбільша підтримка (станом на 23 квітня 2022) була від США — €10,3 млрд, включаючи гуманітарну допомогу в розмірі €4,5 млрд, воєнну в розмірі €4 млрд та фінансову на €1,8 млрд.
Однак, як демонструють розрахунки Kiel Institute for the World Economy, коли йдеться про відносне вираження, то США не стоять і поряд з Естонією — її внесок у розмірі €222 млн дорівнює 0,8% ВВП країни.
Фінансовий внесок США до цього моменту був еквівалентний 0,05% ВВП.
Обсяг допомоги Україні від інших країн за % ВВП (інфографіка)
Варто зазначити, що побічна допомога, спрямована такими країнами як Німеччина, Франція та Італія через ЄС, не враховується в цих індивідуальних оцінках.
Джерело зазначає, що інститути ЄС (Комісія і Рада) внесли €2,2 млрд.

Довідка Finance.ua:

  • НБУ назвав джерела фінансування державного бюджету в період війни. Військові облігації забезпечили надходення в розмірі 2 221 млн доларів, або 65,105 млн гривень. Міжнародний валютний фонд виділив українському державному бюджету — 1 397 млн дол., або 41,263 млн грн. Світовий банк — 997 млн дол. (29,738 млн грн).

Як допомогти українській армії

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.