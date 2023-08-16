Обмінники накопичують зношені долари: профільна асоціація просить Раду та НБУ вплинути на ринок — Finance.ua

Обмінники накопичують зношені долари: профільна асоціація просить Раду та НБУ вплинути на ринок Сьогодні 12:21 — Валюта

Обмінники накопичують зношені долари: профільна асоціація просить Раду та НБУ вплинути на ринок

Асоціація фінансових компаній «Фінансовий омбудсман» (ФІНОМ) звернулася до Національного банку та Верховної Ради з проханням вплинути на ситуацію на ринку торгівлі готівковою іноземною валютою. Оскільки у багатьох пунктах обміну валют нагромадилася велика кількість зношеної готівки.

Про це сказано на сайті ФІНОМ.

«Накопичення в касах зношеної валюти, яку категорично відмовляється купувати споживач, призводить до зменшення обсягу оборотних активів фінансових компаній. Численні звернення фінансових компаній до банків щодо укладання договорів інкасо, на жаль, не призвели до позитивних результатів», — йдеться у прес-релізі.

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В асоціації зазначають, що рішення Нацбанку позитивно вплинули на ситуацію з обміном валюти, проте проблему остаточно не вирішено. Зокрема, НБУ дозволив установам знімати валюту зі своїх рахунків у банках для підкріплення кас доларами. Проте багато обмінників не мають таких залишків.

ФІНОМ пропонує наступні рішення:

визначити державний банк прийому від небанківських фінансових установ валюти з ознаками зношення;

надати можливість обмінникам проводити операції інкасо безпосередньо або за допомогою банку України;

дозволити пряме співробітництво обмінників із банками з купівлі-продажу іноземної валюти.

Довідка Finance.ua:

спільні зусилля НБУ та учасників ринку сприяли нормалізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти. Тепер задача — довести українцям, що банкноти іноземної валюти мають однаковий еквівалент вартості незалежно від року випуску чи дизайну.

УБР За матеріалами:

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