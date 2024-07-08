NYT: Мінфін США запропонував нові санкції проти рф — Finance.ua

NYT: Мінфін США запропонував нові санкції проти рф Сьогодні 15:15 — Світ

NYT: Мінфін США запропонував нові санкції проти рф

Міністерство фінансів США запропонувало нові санкції проти російських нафтових танкерів, але Білий дім побоюється, що вони спричинять зростання цін на бензин.

Про це пише американська газета The New York Times з посиланням на американських чиновників.

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Зараз під санкціями США перебувають 20 танкерів «тіньового флоту» — старих танкерів, які перевозять нафту за ціною вищою за встановлену межу в 60 доларів за барель. Усього таких кораблів 120.

У Мінфіні пропонують і на ці кораблі накласти санкції, які могли б обмежити їх продаж або змусити вийти з експлуатації, пише The New York Times.

Проте економічні радники президента у Білому домі побоюються, що це може призвести до зростання цін на бензин у США, що, своєю чергою, загрожує збитками передвиборчої кампанії Байдена. Аналітики пропонують поетапно накладати штрафи на танкери, щоби мінімізувати перепади цін, але це не переконує адміністрацію Байдена. Запропоновані санкції проти російського «тіньового флоту», як пише The New York Times, залишаються на розгляді.

Старший радник Байдена Амос Хохштейн заявив, що дії Білого дому щодо дотримання санкцій, спрямовані на стягнення плати з росії, Ірану та інших країн, разом із цим запобігають стрибку цін на енергоносії, який не тільки завдасть збитків американським споживачам, а й збільшить доходи тих самих росії та Ірану.

Після встановлення цінової стелі (вона забороняє компаніям з країн G7 та Євросоюзу перевозити та страхувати російську нафту, куплену дорожче 60 доларів за барель) росія почала використовувати для експорту «тіньовий флот» — старі танкери, які відключають маячки, щоб піти із системи стеження.

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