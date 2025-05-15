Нині найкращий час для нових санкцій проти росії: FP назвало головні причини — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нині найкращий час для нових санкцій проти росії: FP назвало головні причини

19
Нині найкращий час для нових санкцій проти росії: FP назвало головні причини
Нині найкращий час для нових санкцій проти росії: FP назвало головні причини
Зараз ідеальний момент, щоб ввести нові санкції щодо рф. Кремль переживає момент гострої вразливості.
Видання Foreign Policy пише, що президент США Дональд Трамп наприкінці квітня згадав про додаткові санкції проти Росії, що породило надію на завершення російської війни проти України. Пізніше американський лідер знову повернувся до своїх звичних способів пом’якшення путіна і тиску на Україну.
Читайте також
Якби Трамп був щиро зацікавлений у тиску на Путіна, то його радники мали б сказати йому, що зараз ідеальний момент для цього. Останні тижні європейці демонстрували єдність і стійкість, висуваючи москві ультиматум: або погоджуйтеся на припинення вогню, або готуйтеся до широкого спектру нових санкцій. Термін закінчувався в понеділок увечері; не отримавши підтримки США, європейці відступили, продовживши ультиматум до четверга.
Читайте також
Кремль переживає момент гострої вразливості, який відкриває нові можливості для тиску на москву, щоб припинити війну. Помічник директора Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ніколас Фентон стверджує, що США і їхні союзники повинні скористатися моментом і почати скоординовану кампанію зі скорочення російського експорту і стимулювання відтоку капіталу.
Деякі з найважливіших російських нафтогазових компаній досі практично не зачеплені санкціями, включно з «Газпромом», «Лукойлом» і «Роснефтью».
Заморожування зарубіжних рахунків цих компаній може вивести з гри десятки мільярдів доларів, каже керівник відділу політичних досліджень Київської школи економіки Наталія Шаповал. Введення додаткових санкцій щодо будь-яких компаній або приватних осіб, які працюють з ними, значно ускладнить ведення бізнесу для московських нафтових компаній.
Читайте також
Сенатор США Ліндсі Грем стверджує, що у законопроекту Сенату, який посилить санкції проти Росії, є підтримка. За даними WSJ, Грем хоче запровадити 500%-ві мита на товари, імпортовані з будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран та інші природні ресурси.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems