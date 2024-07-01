Нове випробування Neuralink: імплантацію мозкового чипа другій людині відклали — Finance.ua
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Нове випробування Neuralink: імплантацію мозкового чипа другій людині відклали

Технології&Авто
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Нове випробування Neuralink: імплантацію мозкового чипа другій людині відклали
Нове випробування Neuralink: імплантацію мозкового чипа другій людині відклали, www.npr.org
Neuralink Ілона Маска готувалася до імплантації мозкового чипа другому пацієнту, але через стан його здоров’я заплановане довелося відкласти. Про це заявив CEO Неврологічного інституту Барроу Майкл Лоутон, пише Bloomberg.
На початку цього року Neuralink провела операцію, в межах якої чип було імплантовано першому пацієнту. Через нещасний випадок у 2016 році він був паралізований нижче плечей.
Імплантований пристрій дозволив чоловіку силою думки грати у відеоігри, переглядати інтернет-сторінки і переміщати комп’ютерний курсор на ноутбуці.
Попри певні проблеми, які виникли після першої операції, Neuralink готувалася до імплантації чипа другому пацієнту. Він має бічний аміотрофічний склероз, який спричиняє дегенерацію нервових клітин у хребті та головному мозку.

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Операція мала відбутися нещодавно, але її вирішили скасувати. За словами Майкла Лоутона, пацієнт мав проблеми зі здоров’ям, які зробили його непридатним кандидатом для участі в дослідженні пристрою Neuralink. Інший кандидат, ймовірно, буде прооперований наступного місяця.
«Вибір правильного пацієнта для подібних випробувань дуже важливий, — сказав він. — Всі, хто бере участь, як з клінічної, так і з хірургічної точки зору, хочуть зробити все правильно».
Раніше стало відомо, що Neuralink Ілона Маска має намір залучити трьох пацієнтів для випробувань свого мозкового чипа. Як очікується, вони триватимуть кілька років. Передбачається, що Neuralink завершить дослідження в 2026 році, а в 2031 році буде готова повна картина випробувань компанії.
За матеріалами:
mezha.media
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