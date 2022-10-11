Нова Зеландія ввела нові санкції проти росії: до списку потрапили понад 50 російських олігархів — Finance.ua

Нова Зеландія ввела нові санкції проти росії: до списку потрапили понад 50 російських олігархів Вчора 15:32 — Світ

Нова Зеландія ввела нові санкції проти росії: до списку потрапили понад 50 російських олігархів

Уряд Нової Зеландії запровадив нові обмежувальні заходи проти росії за її вторгнення в Україну, а також спробу анексії декількох українських регіонів.

Про це повідомляє RNZ

У новий санкційний пакет потрапили 51 російський олігарх та 24 посадовці-колаборанти на тимчасово окупованих українських територіях, яких підтримує рф.

До санкційного списку, зокрема, потрапили:

голова правління «Газпромбанку» Андрій Акімов;

співвласник «Лукойла» Вагіт Алекперов;

гендиректор «Газпромнафти» Олександр Дюков;

екс-голова ради директорів корпорації АФК «Система» Володимир Євтушенков;

президент ГМК «Норільський нікель» Володимир Потанін;

гендиректор «Росатому» Олексій Лихачов та інші.

Також економічні обмеження ввели проти «голови» окупаційного «уряду» Запорізької області Антона Кольцова, заступника «голови уряду» Херсонської області Володимира Беспалова, «міністра» палива та енергетики «ЛНР» Костянтина Завізенова та ще 21 посадовця.

Голова МЗС Нової Зеландії Наная Махута окремо наголосила на санкціях проти Андрія Акімова — у мільярдера є нерухомість у Новій Зеландії.

Йому та його сім’ї заборонили в’їзд у країну, літаки та судна, що належать йому, не зможуть заходити у простір Нової Зеландії. Також запроваджено санкції проти його компанії Evraz.

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Також обмеження продовжують дію 35% мита на російський імпорт, термін дії якого мав закінчитися наступного місяця, до 2025 року, а також заборону на торгівлю товарами розкоші, такими як новозеландське вино та морепродукти, російська горілка та ікра, а також такими продуктами, як нафта, газ та відповідне виробниче обладнання.

За словами глави МЗС Нової Зеландії Нанаї Махути, новий раунд санкцій є відчутним способом уряду Нової Зеландії виразити засудження щодо вторгнення росії та її недавніх спроб незаконно анексувати регіони України.

Загалом Нова Зеландія санкціонувала вже понад 1 000 російських фізичних і юридичних осіб.

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Укрінформ За матеріалами:

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