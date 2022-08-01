Нова Зеландія розширила санкції проти росії — Finance.ua

Нова Зеландія розширила санкції проти росії
Влада Нової Зеландії розширила санкції проти росії — вони впроваджуються проти низки підприємств військово-промислового комплексу, компаній «СОГАЗ» та «РЖД».
«Санкції впроваджуються проти страхової компанії „СОГАЗ“, компанії „РЖД“ та проти оборонних підприємств, які займаються розробкою, виробництвом та випробуваннями військової техніки для ЗС росії», — наголошується в заяві МЗС Нової Зеландії.
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Санкції передбачають широкий спектр заходів, включаючи заборону на поїздки, заморожування активів, заборону на проведення фінансових операцій та на прибуття в країну морських та повітряних суден.
А також забороняють фізичним та юридичним особам Нової Зеландії надавати товари та послуги ЗС росії, її оборонним підприємствам, на які поширюються санкції.
Довідка Finance.ua:
- раніше Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти найбільших російських банків і фінансових установ у рамках «реакції уряду на вторгнення росії в Україну»;
- також Нова Зеландія запровадила додаткові санкції проти російських політиків та оборонних установ, «які підтримують дії путіна в Україні».
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