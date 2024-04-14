Нова Skoda Octavia 2024: який вигляд матиме та що змінили (фото) — Finance.ua

Нова Skoda Octavia 2024: який вигляд матиме та що змінили (фото) 14.04.2024, 02:12 — Технології&Авто

Нова Skoda Octavia 2024: який вигляд матиме та що змінили (фото), Фото: Skoda

Skoda Octavia 2024 оновилася зовні та всередині. Модель стала на конвеєр у бензинових та дизельних версіях, а пізніше почнуть виробляти плагін-гібриди.

Про це повідомляється на офіційному сайті Skoda.

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У Чехії стартувало виробництво Skoda Octavia 2024. Оновлені ліфтбек та універсал почали складати на основному підприємстві у Млада-Болеславі, а згодом їх випуск перенесуть на завод у місті Квасини.

Нова Skoda Octavia вирізняється, передусім, зміненою передньою частиною: їй збільшили решітку радіатора та встановили матричні фари зі стріловидними ходовими вогнями. Ззаду оновили ліхтарі.

Фото: Skoda

У салоні Skoda Octavia 2024 покращене оздоблення. Тепер у всіх версій моделі є віртуальна панель приладів та двозонний клімат-контроль, а у топовому варіанті центральний тачскрін збільшили до 13 дюймів у діагоналі.

Фото: Skoda

До списку опцій додали монітори для задніх пасажирів, а мультимедіа можна доповнити ChatGPT.

Зі старту нова Skoda Octavia буде доступна з бензиновими двигунами об'ємом 1,5 л (114 і 150 к. с.) та 2,0 л (204 і 265 к. с.), а також із 2,0-літровими турбодизелями потужністю 115 та 150 к. с.

AvtoDream За матеріалами:

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