Нова Skoda Octavia 2024: який вигляд матиме та що змінили (фото) — Finance.ua
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Нова Skoda Octavia 2024: який вигляд матиме та що змінили (фото)

Технології&Авто
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Нова Skoda Octavia 2024: який вигляд матиме та що змінили (фото)
Нова Skoda Octavia 2024: який вигляд матиме та що змінили (фото), Фото: Skoda
Skoda Octavia 2024 оновилася зовні та всередині. Модель стала на конвеєр у бензинових та дизельних версіях, а пізніше почнуть виробляти плагін-гібриди.
Про це повідомляється на офіційному сайті Skoda.
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У Чехії стартувало виробництво Skoda Octavia 2024. Оновлені ліфтбек та універсал почали складати на основному підприємстві у Млада-Болеславі, а згодом їх випуск перенесуть на завод у місті Квасини.
Нова Skoda Octavia вирізняється, передусім, зміненою передньою частиною: їй збільшили решітку радіатора та встановили матричні фари зі стріловидними ходовими вогнями. Ззаду оновили ліхтарі.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
У салоні Skoda Octavia 2024 покращене оздоблення. Тепер у всіх версій моделі є віртуальна панель приладів та двозонний клімат-контроль, а у топовому варіанті центральний тачскрін збільшили до 13 дюймів у діагоналі.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
До списку опцій додали монітори для задніх пасажирів, а мультимедіа можна доповнити ChatGPT.
Зі старту нова Skoda Octavia буде доступна з бензиновими двигунами об'ємом 1,5 л (114 і 150 к. с.) та 2,0 л (204 і 265 к. с.), а також із 2,0-літровими турбодизелями потужністю 115 та 150 к. с.
За матеріалами:
AvtoDream
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