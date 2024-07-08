«Нова Пошта» вийшла на ринок Франції: ціна відправлень — Finance.ua

«Нова Пошта» вийшла на ринок Франції: ціна відправлень Сьогодні 10:30 — Особисті фінанси

«Нова Пошта» вийшла на ринок Франції: ціна відправлень

«Нова Пошта» вийшла на ринок Франції та відкрила відділення у Ніцці (100-е в Європі).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Відділення працює у Ніцці, а поштомати, пункти видачі посилок та кур’єрська доставка доступні по всій країні. Термін доставки в Україну — від 5 днів», — сказано в повідомленні.

У планах компанії до кінця року відкритись у Парижі та Леоні, а далі й в інших великих містах — Лілль, Тулуза та Бордо.

Франція стала 14 європейською країною, на ринок якої вийшла Нова пошта. Відділення у Ніцці працюватиме за адресою 27 Avenue Notre Dame, 6 000.

У ньому клієнти зможуть отримувати та відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг в та з України, всередині країни та між європейськими країнами, де вже є відділення Нової пошти.

Вартість доставки з України у відділення у Франції складатиме:

документи до 1 кг — 900 грн;

посилки до 2 кг — 950 грн;

посилки до 10 кг — 1500 грн;

посилки до 30 кг — 2500 грн;

вантаж понад 30 кг — 100 грн за кожний кілограм.

Також клієнти можуть замовляти доставку відправлень до 1000 кг кур’єром на будь-яку адресу у Франції. За посилку до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн, або +250 грн за кожні 100 кг ваги, якщо вантаж понад 30 кг.

Кур’єрська доставка працюватиме по всій країні. Викликати кур’єра клієнти можуть через сайт, бізнес-кабінет та мобільний додаток.

Крім того, відправити посилку з України можна в один із 17 000 пунктів видачі посилок Chronopost, розташованих по всій території Франції.

Детальніше про доставку з України до Франції за посиланням

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