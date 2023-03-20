«Нова Пошта» планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень у Польщі — Finance.ua
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«Нова Пошта» планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень у Польщі

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«Нова Пошта» планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень у Польщі
«Нова Пошта» планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень у Польщі
Логістична компанія «Нова пошта» до кінця березня відкриє 10 відділень у Польщі (Nova Post Polska), збільшивши загальну кількість відділень у країні до 30, а до кінця червня — до 50.
Про це розповів CEO Nova Post Polska Дмитро Вергун агентству «Інтерфакс-Україна».
«До кінця березня плануємо відкрити ще 10 нових. Зокрема в Ольштині, Радомі, Кельце, Ополі, Ченстхові, Бєльсько-Бялі. Уже 27 березня відкриються відділення в Єленя-Гура та Білостоку. Таким чином, усі 16 воєводств будуть охоплені в червні», — сказав Вергун.
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За його словами, до кінця червня в Польщі буде 50 відділень, зокрема у середньостроковій перспективі у Варшаві з’являться близько 10 відділень, а до кінця року буде 15.
Він додав, що всі відділення прийматимуть відправлення до 100 кілограмів.
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Загалом із 3 жовтня компанія запустила 20 відділень, зокрема 6 у Варшаві. Також компанія отримала офіційний документ, який надає їй офіційний статус поштового оператора в Польщі.
Раніше повідомлялось, що «Нова пошта» планує відкрити власні відділення у Німеччині та Румунії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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