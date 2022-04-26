Норвегія виділить 44 млн доларів на постачання озброєня Україні — Finance.ua
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Норвегія виділить 44 млн доларів на постачання озброєня Україні

Вчора 16:14Казна та Політика
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Норвегія виділить 44 млн доларів на ініціативу Великобританії щодо закупівлі зброї та військової техніки для України. Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що це новий досвід для країни.
Виступаючи перед норвезьким парламентом, Стере сказав, що цей крок дозволив підтримати Україну зброєю, якої у норвезьких Збройних сил не було або вони не могли від нього відмовитися.
Прем’єр-міністр додав, що пожертвування зброї стороні, яка бере участь у війні, було «новим досвідом» для Норвегії.
Зазначимо, міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам минулого тижня оголосив, що Норвегія безоплатно передала Україні систему ППО «Містраль».
За даними Міноборони, раніше Норвегія передала в цілому 4000 протитанкових ракет і кілька видів засобів захисту, а також іншу військову техніку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: РБК-Україна
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