Норвегія виділить 44 млн доларів на постачання озброєня Україні — Finance.ua

Норвегія виділить 44 млн доларів на постачання озброєня Україні

Вчора 16:14 — Казна та Політика

Норвегія виділить 44 млн доларів на ініціативу Великобританії щодо закупівлі зброї та військової техніки для України. Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що це новий досвід для країни.

Виступаючи перед норвезьким парламентом, Стере сказав, що цей крок дозволив підтримати Україну зброєю, якої у норвезьких Збройних сил не було або вони не могли від нього відмовитися.

Прем’єр-міністр додав, що пожертвування зброї стороні, яка бере участь у війні, було «новим досвідом» для Норвегії.

Зазначимо, міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам минулого тижня оголосив, що Норвегія безоплатно передала Україні систему ППО «Містраль».

За даними Міноборони, раніше Норвегія передала в цілому 4000 протитанкових ракет і кілька видів засобів захисту, а також іншу військову техніку.

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