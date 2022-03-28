Nokia та Lexmark призупинили постачання в рф — Finance.ua
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Nokia та Lexmark призупинили постачання в рф

Вчора 12:48Фондовий ринок
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Nokia та Lexmark призупинили постачання в рфNokia та Lexmark призупинили постачання в рф
Nokia та Lexmark публічно заявили про підтримку України.
Про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.
«Компанії не лише призупинили постачання своїх товарів до країни-агресора, а й пожертвують міжнародним організаціям, які підтримують гуманітарну роботу в Україні», — зазначив він.
Нагадаємо, понад 450 міжнародних компаній розірвали відносини з росією після її вторгнення в Україну, але щонайменше 42 компанії не виходять і не скорочують своєї діяльності на ринку рф.
Серед останніх, зокрема Auchan. Гендиректор компанії Ів Клод заявив, що мережа продовжить роботу в росії, оскільки «діє на користь цивільного населення».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Мінфін.com.ua
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