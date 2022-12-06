Нобелівський лауреат назвав блокчейн-технології марнуванням часу — Finance.ua

Нобелівський лауреат назвав блокчейн-технології марнуванням часу Сьогодні 02:01 — Фінтех і Картки

Лауреат Нобелівської премії з економіки назвав технологію блокчейн марною тратою часу та енергії. Цим економістом став Пол Кругман, який є «заслуженим професором економіки Центру аспірантури міського університету Нью-Йорка та оглядачем The New York Times».

У 2008 році Кругман був «лауреатом Нобелівської премії з економічних наук за внесок у нову теорію торгівлі та нову економічну географію».

Криптоскептиком Кругман був ще в 2018 році, коли писав:

«Багато хто каже, що ми переживаємо „криптозиму“. Але цей вислів применшує оцінку. Це все більше і більше схоже на нескінченну зиму, яка в скандинавській міфології передує кінцю світу — в даному випадку кінець ідей блокчейна. Ніяк не зрозумію, чому так багато людей — не тільки наївних дрібних інвесторів, а й великих фінансових і ділових гравців — повірили, що ідея криптовалют — це ідея на шляху до майбутнього».

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У своїй новій колонці Кругман продовжив свої їдкі висловлювання.

«Серед усього шуму та люті з приводу FTX, я не впевнений скільки людей помітили, що ті декілька гравців, які серйозно намагалися використати блокчейни, схоже, здаються», — написав він.

Двома із наведених Кругманом прикладів стали Австралійська фондова біржа (ASX) та інтегрована логістична компанія Maersk, які нещодавно оголосили про закриття своїх блокчейн-проектів.

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