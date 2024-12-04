НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів — Finance.ua

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестиційних проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку стоїть на сторожі захисту прав інвесторів та включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість кейсів.

Про це йдеться на сторінці НКЦПФР.

Йдеться про такі проєкти:

FX WAVE — https://fxwave.biz/ / https://fxwave.org/

VELES Finance — https://veles.finance/uk

Nixvolut — https://www.nixvolut.com/ru/

RannForex — https://rannforex.com/ru/

Cinpax — https://ru.cinpax.com/

Billions Investment — https://billions.com.ua/

НКЦПФР також нагадала потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування:

через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,

осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності. Традиційно повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі « Захист прав інвесторів ». У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись « 10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту », можутьйого на предмет сумнівності.

Нагадаємо, на початку листопада НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.

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