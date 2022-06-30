Nissan відмовилася від виробництва автомобілів у росії до кінця 2022 року — Finance.ua

Nissan відмовилася від виробництва автомобілів у росії до кінця 2022 року Вчора 01:37 — Фондовий ринок

Nissan відмовилася від виробництва автомобілів у росії до кінця 2022 року

Японська автомобільна компанія Nissan Motor не має бажання виробляти машини в країні-агресорці впродовж наступних шести місяців. Виробник проінформував співробітників у рф про своє рішення і продовжуватиме стежити за ситуацією навколо України.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми вважаємо, що ця ситуація може стати більш серйозною та затяжною», — заявив генеральний директор Nissan Motor Company Макото Учіда.

Також він зазначив, що робітників було поінформовано про таке рішення, і компанія продовжуватиме стежити за ситуацією для мінімізації її впливу.

Зазначимо, в березні 2022 року Nissan вирішила закрити завод з виробництва автомобілів у Санкт-Петербурзі. Це коштувало компанії 52,6 млрд єн (499 млн доларів США) прибутку. З них 15,2 млрд єн через вплив на власний бізнес Nissan і 37,4 млрд єн через партнерство з Renault. Також Nissan зупинив експорт автомобілів до рф. Окрім того, автовиробник створив фонд у розмірі 2,5 млн євро для підтримки гуманітарної кризи в Україні.

Цікаво, що Nissan переглянув прогноз на поточний фінансовий рік, що закінчується 31 березня 2023 року. З нього виключено прибуток від російського ринку.

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ТСН За матеріалами:

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