Компанія-власник брендів Smirnoff, Guinness, Baileys і Captain Morgan йде з росії — Finance.ua
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Компанія-власник брендів Smirnoff, Guinness, Baileys і Captain Morgan йде з росії

Фондовий ринок
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Компанія-власник брендів Smirnoff, Guinness, Baileys і Captain Morgan йде з росії
Компанія-власник брендів Smirnoff, Guinness, Baileys і Captain Morgan йде з росії
Британська Diageo (Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan та інші алкогольні напої) йде з росії, про це представники компанії повідомили російські ЗМІ.
У березні виробник тимчасово припинив відвантаження готової продукції клієнтам у росії.
«Після припинення експорту та продажу готової продукції нашим клієнтам у Росії в березні ми ухвалили непросте рішення про вимушене поступове скорочення комерційної діяльності в країні. Ми очікуємо, що цей процес триватиме приблизно шість місяців, протягом яких ми будемо, як і раніше, сфокусовані на підтримці наших співробітників, у тому числі наданні їм розширеного пакета компенсаційних виплат за повного дотримання російського законодавства», — повідомив представник компанії.
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Згідно з даними з сайту компанії, в росії вона постачає продукцію до 70 тис. магазинів та 19 тис. ресторанів та барів.
Нагадаємо, що 3 березня у Diageo оголосили, що тимчасово припиняють імпорт спиртних напоїв у росію після початку воєнної операції в Україні. З того часу компанія продавала наявні в росії запаси продукції.
За матеріалами:
Коммерсантъ
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