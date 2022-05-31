Німеччина заблокувала 143 млн євро російських активів — Finance.ua

Німеччина заблокувала 143 млн євро російських активів
Вчора 12:41 — Фондовий ринок Німеччина заблокувала 143 млн євро російських активів
З початку війни Німеччина заморозила російські активи підсанкційних осіб на суму майже 143 мільйони євро.
Про це повідомляє Spiegel.
За даними федерального міністерства фінансів Німеччини, на кінець лютого в країні були заморожені лише 342 тис. євро російських активів, тоді як станом на 23 травня ця сума становила 142,99 млн євро.
Основою для замороження російських активів у Німеччині є регламент ЄС, ухвалений у 2014 році після анексії росією Криму.
Нагадаємо, Європейський Союз із початку вторгнення росії в Україну в межах санкцій заморозив активи російських олігархів на майже 10 млрд євро.
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