Німеччина заблокувала 143 млн євро російських активів — Finance.ua

Німеччина заблокувала 143 млн євро російських активів

Вчора 12:41 — Фондовий ринок

Німеччина заблокувала 143 млн євро російських активів

З початку війни Німеччина заморозила російські активи підсанкційних осіб на суму майже 143 мільйони євро.

Про це повідомляє Spiegel.

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За даними федерального міністерства фінансів Німеччини, на кінець лютого в країні були заморожені лише 342 тис. євро російських активів, тоді як станом на 23 травня ця сума становила 142,99 млн євро.

Основою для замороження російських активів у Німеччині є регламент ЄС, ухвалений у 2014 році після анексії росією Криму.

Нагадаємо, Європейський Союз із початку вторгнення росії в Україну в межах санкцій заморозив активи російських олігархів на майже 10 млрд євро.

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