Німеччина заблокувала 143 млн євро російських активів — Finance.ua
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Німеччина заблокувала 143 млн євро російських активів

Вчора 12:41Фондовий ринок
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Німеччина заблокувала 143 млн євро російських активівНімеччина заблокувала 143 млн євро російських активів
З початку війни Німеччина заморозила російські активи підсанкційних осіб на суму майже 143 мільйони євро.
Про це повідомляє Spiegel.
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За даними федерального міністерства фінансів Німеччини, на кінець лютого в країні були заморожені лише 342 тис. євро російських активів, тоді як станом на 23 травня ця сума становила 142,99 млн євро.
Основою для замороження російських активів у Німеччині є регламент ЄС, ухвалений у 2014 році після анексії росією Криму.
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Нагадаємо, Європейський Союз із початку вторгнення росії в Україну в межах санкцій заморозив активи російських олігархів на майже 10 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
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