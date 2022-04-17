Німеччина ввела бездозвільний режим для українських перевізників — Finance.ua

Німеччина ввела бездозвільний режим для українських перевізників

Вчора 17:39 — Світ

Німеччина дозволила українським перевізникам здійснювати двосторонні та транзитні перевезення на бездозвільній основі. Такий режим буде діяти до 30 червня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури

Таким чином, Німеччина приєдналася до 12 держав, які запровадили для України бездозвільний режим для транзитних та двосторонніх перевезень. Серед них:

Австрія,

Угорщина,

Італія,

Латвія,

Естонія,

Болгарія,

Туреччина,

Грузія,

Данія,

Литва,

Румунія,

Греція та

Словаччина.

Раніше Німеччина дозволяла бездозвільні перевезення для українських компаній лише в режимі транзиту.

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