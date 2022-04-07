Німеччина надала Україні кредит на 150 млн євро — Finance.ua

Німеччина надала Україні кредит на 150 млн євро

Вчора 15:15 — Казна та Політика

Міністр фінансів Сергій Марченко та директор Кредитної установи для відновлення (KfW) у регіоні Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олаф Цимелька підписали угоду про надання кредиту у розмірі 150 млн євро. Кошти підуть до держбюджету України.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Кошти надаються у рамках Проекту «ММСП-Фінансування COVID-19» та будуть направлені до державного бюджету на рефінансування витрат, понесених у рамках державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» .

Відповідно до умов угоди, кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту — 5 років) за плаваючою процентною ставкою з можливістю конверсії на фіксовану ставку після повної виплати кредиту.

Kreditanstalt für Wiederaufbau — німецький державний банк, в якому федеральному уряду Німеччини належить 80% акцій.

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