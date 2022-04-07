Німеччина надала Україні кредит на 150 млн євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Німеччина надала Україні кредит на 150 млн євро

Вчора 15:15Казна та Політика
273
Міністр фінансів Сергій Марченко та директор Кредитної установи для відновлення (KfW) у регіоні Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олаф Цимелька підписали угоду про надання кредиту у розмірі 150 млн євро. Кошти підуть до держбюджету України.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Кошти надаються у рамках Проекту «ММСП-Фінансування COVID-19» та будуть направлені до державного бюджету на рефінансування витрат, понесених у рамках державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» .
Відповідно до умов угоди, кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту — 5 років) за плаваючою процентною ставкою з можливістю конверсії на фіксовану ставку після повної виплати кредиту.
Kreditanstalt für Wiederaufbau — німецький державний банк, в якому федеральному уряду Німеччини належить 80% акцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.