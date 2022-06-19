Німеччина готує додаткові заходи для економії газу — Finance.ua

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Німеччина готує додаткові заходи для економії газу

Вчора 13:27Енергетика
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Німеччина готує додаткові заходи для економії газуНімеччина готує додаткові заходи для економії газу
Через скорочення постачання російського газу Німеччина хоче запровадити додаткові заходи економії використання блакитного палива. Зокрема, скорочено використання газу у промисловості та для виробництва електроенергії, а заповнення сховищ доведеться прискорити.
Про це інформує DW з посиланням на міністра у справах економіки та захисту клімату Роберта Габека.
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«Споживання газу має й надалі скорочуватися, проте необхідно його більш активне надходження до сховищ — інакше взимку його може не вистачити», — наголошує Габек.
Окрім заповнення сховища, має бути скорочено використання газу у промисловості та для виробництва електроенергії. Уряд Німеччини на ці цілі виділить щонайменше €15 млрд. Планується залучити також більше вугільних електростанцій.
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«Очевидно, що стратегія путіна полягає в тому, щоб вселити в нас невпевненість, призвести до зростання цін і розколоти нас», — додав міністр.
Крім того, промислові споживачі, які зможуть скоротити використання газу, отримають компенсацію, її профінансують у ринковому порядку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Espreso.tv
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