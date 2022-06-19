Німеччина готує додаткові заходи для економії газу — Finance.ua

Німеччина готує додаткові заходи для економії газу

Вчора 13:27 — Енергетика

Німеччина готує додаткові заходи для економії газу

Через скорочення постачання російського газу Німеччина хоче запровадити додаткові заходи економії використання блакитного палива. Зокрема, скорочено використання газу у промисловості та для виробництва електроенергії, а заповнення сховищ доведеться прискорити.

Про це інформує DW з посиланням на міністра у справах економіки та захисту клімату Роберта Габека.

«Споживання газу має й надалі скорочуватися, проте необхідно його більш активне надходження до сховищ — інакше взимку його може не вистачити», — наголошує Габек.

Окрім заповнення сховища, має бути скорочено використання газу у промисловості та для виробництва електроенергії. Уряд Німеччини на ці цілі виділить щонайменше €15 млрд. Планується залучити також більше вугільних електростанцій.

«Очевидно, що стратегія путіна полягає в тому, щоб вселити в нас невпевненість, призвести до зростання цін і розколоти нас», — додав міністр.

Крім того, промислові споживачі, які зможуть скоротити використання газу, отримають компенсацію, її профінансують у ринковому порядку.

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