Німеччина готує додаткові заходи для економії газу — Finance.ua

Німеччина готує додаткові заходи для економії газу
Через скорочення постачання російського газу Німеччина хоче запровадити додаткові заходи економії використання блакитного палива. Зокрема, скорочено використання газу у промисловості та для виробництва електроенергії, а заповнення сховищ доведеться прискорити.
Про це інформує DW з посиланням на міністра у справах економіки та захисту клімату Роберта Габека.
«Споживання газу має й надалі скорочуватися, проте необхідно його більш активне надходження до сховищ — інакше взимку його може не вистачити», — наголошує Габек.
Окрім заповнення сховища, має бути скорочено використання газу у промисловості та для виробництва електроенергії. Уряд Німеччини на ці цілі виділить щонайменше €15 млрд. Планується залучити також більше вугільних електростанцій.