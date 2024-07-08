Німеччина допоможе Україні реформувати централізоване опалення — Finance.ua
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Німеччина допоможе Україні реформувати централізоване опалення

Енергетика
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Україна і Німеччина розпочали співпрацю у реформуванні централізованого теплопостачання в рамках проєкту ReWarm.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Основною метою співпраці є реформування системи теплопостачання на національному та місцевому рівнях. Для реалізації проєкту уряд Німеччини надає GIZ суму до 4,5 млн євро. Крім того, німецька сторона забезпечить експертну підтримку.
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Зі свого боку Мінвідновлення бере на себе функцію підтримки проєкту та допомоги у комунікації з органами місцевого самоврядування та теплопостачальними компаніями щодо питань енергоефективності.
Перші пілотні проєкти в рамках ініціативи ReWarm стартують у Києві, Одесі, Кривому Розі та Звягелі.
Проєкт ReWarm спрямований на підтримку розвитку стійкої, адаптованої інфраструктури, в тому числі з використанням інноваційних підходів. Передбачається, що реалізація проєкту дозволить скоротити обсяг викидів CO2 в секторі централізованого теплопостачання щонайменше на 19% на період 2019−2030 років.
За матеріалами:
suspilne.media
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