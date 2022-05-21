Німеччина домовилася про постачання скрапленого газу з Катаром — Finance.ua
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Німеччина домовилася про постачання скрапленого газу з Катаром

Вчора 22:23Фінтех і Картки
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Німеччина домовилася про постачання скрапленого газу з КатаромНімеччина домовилася про постачання скрапленого газу з Катаром
Німеччина досягла домовленостей із Катаром щодо постачання скрапленого природного газу (СПГ), який у майбутньому дозволить їй відмовитися від російських енергоносіїв.
Про це, як повідомляє The Guardian, оголосив міністр економіки ФРН Роберт Хабек після переговорів у Досі.
За його словами, сторони «твердо домовилися» про довгострокове енергетичне партнерство. Подробиць досягнутої угоди Хабек не навів.
За даними The Guardian, окрім Катару, Німеччина веде переговори про постачання газу з Норвегією, Канадою та США. Хабек наголосив, що у майбутньому Європі необхідно розвивати диверсифікацію постачальників.
Видання зазначає, що контракт — це довгострокове рішення, яке не може зупинити потік європейських грошей у російську скарбницю зараз.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Forklog
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