Німецький виробник вантажівок зупинив два заводи в Європі через брак компонентів з України — Finance.ua

Німецький виробник вантажних автомобілів та автобусів MAN був змушений відправити в неоплачувану відпустку близько 11 тис. співробітників через російське військове вторгнення в Україну.
Компанія, що належить Volkswagen Group, заявила в середу, що її підприємства в Мюнхені та польському Кракові зупинені з 14 березня через припинення постачання електричних дротів, що випускаються на українських заводах. На трьох інших підприємствах MAN обсяги виробництва скорочені, зокрема, на заводі з випуску двигунів у Нюрнберзі.
«Постачальники електричної проводки для вантажівок не можуть випускати її на українських підприємствах або можуть виробляти її в дуже обмежених обсягах, — йдеться у повідомленні MAN. — У результаті ми можемо втратити виробництво на кілька тижнів, що різко скоротить показники випуску у другому кварталі».
Компанія повідомила, що вже почала шукати додаткові джерела постачання проводки для вантажівок в інших країнах.
«Однак це триватиме кілька місяців», — заявив головний виконавчий директор MAN Александр Власкамп.