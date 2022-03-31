Німецький виробник вантажівок зупинив два заводи в Європі через брак компонентів з України — Finance.ua

Німецький виробник вантажівок зупинив два заводи в Європі через брак компонентів з України

Вчора 14:36 — Фондовий ринок

Німецький виробник вантажних автомобілів та автобусів MAN був змушений відправити в неоплачувану відпустку близько 11 тис. співробітників через російське військове вторгнення в Україну.

Компанія, що належить Volkswagen Group, заявила в середу, що її підприємства в Мюнхені та польському Кракові зупинені з 14 березня через припинення постачання електричних дротів, що випускаються на українських заводах. На трьох інших підприємствах MAN обсяги виробництва скорочені, зокрема, на заводі з випуску двигунів у Нюрнберзі.

«Постачальники електричної проводки для вантажівок не можуть випускати її на українських підприємствах або можуть виробляти її в дуже обмежених обсягах, — йдеться у повідомленні MAN. — У результаті ми можемо втратити виробництво на кілька тижнів, що різко скоротить показники випуску у другому кварталі».

Компанія повідомила, що вже почала шукати додаткові джерела постачання проводки для вантажівок в інших країнах.

«Однак це триватиме кілька місяців», — заявив головний виконавчий директор MAN Александр Власкамп.

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У компанії зазначають, що її співробітників буде переведено на схему скороченого робочого дня, за якої MAN компенсує їм 80% втраченого доходу як за рахунок власних, так і державних коштів.

Проблеми українських постачальників раніше призвели до перебоїв у роботі підприємств Volkswagen та BMW.

Більшість українських підприємств із випуску електропроводки, розташовані у західній частині країни, відновили роботу, пише газета Financial Times із посиланням на представників кількох підприємств.

Так, німецька Leoni, яка володіє двома заводами на заході України, вже повідомила, що обидва її підприємства повернулися до роботи.

Джерела FT повідомляють, що інші компанії, включно з Aptiv і Kromberg & Schubert, відновили виробництво.

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