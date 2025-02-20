Німецький виробник роботів став резидентом Дія. City — Федоров Сьогодні 05:01

Німецький виробник роботів став резидентом Дія. City — Федоров

Німецький виробник роботів ARX Robotics став резидентом Дія. City та вєе відкрив офіс в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, ARX Robotics відомий у всьому світі своїми роботизованими рішеннями. Він створив 12 різних типів роботів.

«А розробка GEREON RCS скоро допомагатиме нашим воїнам на фронті: доставлятиме їжу та боєприпаси, а також евакуйовуватиме поранених. Завдяки нашій експертизі у війні компанія зможе покращити технології. А вдосконалені розробки допомагатимуть нашим бійцям на фронті», — додав Федоров.

Резидентство в Дія. City дасть змогу компанії вести бізнес за найвигіднішими податковими умовами, залучати українських фахівців, а також швидше розвивати виробничі й дослідницькі потужності.

Також, за словами Федорова, торік компанія залучила фінансування від НАТО для розвитку роботів. Тепер ще й зможе масштабуватися завдяки інструментам Дія.City.

«Україна має стати Кремнієвою долиною для оборонних технологій. Продовжуємо створювати найкрутіші умови для розвитку українських інновацій», — написав міністр.

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