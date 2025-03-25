Німецька компанія стала першим покупцем гарантій походження електроенергії в Україні — Finance.ua
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Німецька компанія стала першим покупцем гарантій походження електроенергії в Україні

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В Україні відбувся перший корпоративний продаж гарантій походження електроенергії на ринку відновлюваної енергії. Покупцем стала Knauf Gips Kyiv, яка є частиною німецької Knauf Group, а продавцем виступив D.Trading.
Про це повідомили в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.
«Хоча це невеликий крок, це важлива віха в розвитку ринку гарантій походження електроенергії в Україні. Використовуючи національний електронний реєстр, Knauf Group підтверджує надійність та прозорість системи», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ця подія може стати поштовхом для підтримки попиту на гарантії походження електроенергії в Україні, що зрештою сприятиме більш динамічній інтеграції ринку з системою ЄС.
«Розширення таких транзакцій не тільки зміцнить довіру на ринку, але й сприятиме досягненню ширших цілей у сфері відновлюваної енергії», — переконані у відомстві.
Knauf — німецька компанія зі штаб-квартирою в північній Баварії, один з найбільших виробників будівельних матеріалів для внутрішньої і зовнішньої обробки, ізоляційних матеріалів, обладнання для машинної штукатурки.
За матеріалами:
Діло
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