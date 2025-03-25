Німецька компанія стала першим покупцем гарантій походження електроенергії в Україні — Finance.ua

Німецька компанія стала першим покупцем гарантій походження електроенергії в Україні Сьогодні 16:15

В Україні відбувся перший корпоративний продаж гарантій походження електроенергії на ринку відновлюваної енергії. Покупцем стала Knauf Gips Kyiv, яка є частиною німецької Knauf Group, а продавцем виступив D.Trading.

Про це повідомили в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

«Хоча це невеликий крок, це важлива віха в розвитку ринку гарантій походження електроенергії в Україні. Використовуючи національний електронний реєстр, Knauf Group підтверджує надійність та прозорість системи», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця подія може стати поштовхом для підтримки попиту на гарантії походження електроенергії в Україні, що зрештою сприятиме більш динамічній інтеграції ринку з системою ЄС.

«Розширення таких транзакцій не тільки зміцнить довіру на ринку, але й сприятиме досягненню ширших цілей у сфері відновлюваної енергії», — переконані у відомстві.

Knauf — німецька компанія зі штаб-квартирою в північній Баварії, один з найбільших виробників будівельних матеріалів для внутрішньої і зовнішньої обробки, ізоляційних матеріалів, обладнання для машинної штукатурки.

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