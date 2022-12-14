Ніколи у вашому житті активи не будуть коштувати так дешево – експерт про унікальні можливості — Finance.ua

Ніколи у вашому житті активи не будуть коштувати так дешево – експерт про унікальні можливості Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Ніколи у вашому житті активи не будуть коштувати так дешево – експерт про унікальні можливості

Війна рекордно обвалила вартість усіх активів в Україні.

«Більше ніколи у вашому житті активи не будуть коштувати так дешево, тому це унікальна можливість для інвесторів», — розповідає українській інвестор та управитель активами Павло Бойко під час конференції «Жити на відсотки» , що відбулася 10 грудня у Києві.

Як зазначає експерт, криза змінює правила гри. Будь-яка система, що неефективно функціонує, дає можливість для надприбутку, як 90-ті в Україні.

"Наведу приклад великої компанії Kernel, що займає 15% світового експорту олії та 18% експорту пшениці. Коли в Україні закриті морські порти, проблеми цієї компанії відчув на собі увесь світ.

Створити такий бізнес із нуля коштує $2,5 млрд — стільки у неї вклав її власник. Бізнес розвивався 27 років. Річний оборот компанії становить $5,6 млрд, прибуток у 2021 році — $500 млн. При цьому вартість компанії влітку 2022 року становила лише $350 млн", — пояснив Бойко.

Крім того, в Україні діє дуже цікавий інструмент, доступний для кожного.

"Є такий розповсюджений міф: чим більший прибуток, тим більший ризик. Насправді це повна маячня.

Найбільш яскравий приклад — депозити та державні облігації. Депозит дає меншу дохідність. Наприклад, перед початком повномасштабного вторгнення, він давав 12% заробітку, а ОВДП — 18%. При цьому ОВДП є набагато надійнішим інструментом, адже їх гарантує держава, а гарантом депозиту є банк. У кожного банку в середньому 10% — це власні кошти, а всі інші є запозиченнями. Тож якщо стається якесь потрясіння і банк отримує збиток 20%, у нього вже немає власних грошей — він стає банкрутом. Його можуть врятувати або акціонери або держава", — заявив Бойко.

За словами експерта, банки є досить вразливою частиною економіки, адже навіть великі світові банки зазнавали банкрутств. Як приклад, інвестор приводить події 2008 та 2014 років.

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«При цьому вірогідність того, що збанкрутує держава, є набагато меншою, ніж вірогідність того, що збанкрутує певний банк», — каже експерт.

Бойко каже, що гривневі облігації є кращою альтернативою депозиту в українських банках.

«Адже зазвичай банк бере у вас кошти на зберігання і купує на них облігації. Тобто ви можете забрати цей прибуток банку собі», — пояснив він.

Крім того, в українців зараз є унікальна можливість — купити зовнішні борги країни зі знижкою 80%.

«Номінал одного ОВДП — 100 тис. доларів, а в жовтні 2022 року я їх купував за 17-18 тис. доларів. При цьому за ними йде купон на дохідність у 7,5%. Тобто якщо ви купуєте 5 цінних паперів, то одразу отримуєте 35% річних лише на купонах», — поділився порадою Павло Бойко.

Інші поради щодо інвестування:

Інвестуйте в те, на чому добре знаєтеся. Вкладайте кошти у 4-7 компаній, тому що навіть при ідеальних угодах може трапитися форс-мажор. Тож треба диференціюватися. Нуль емоцій і дисципліна. Вкладайте лише власні гроші. Головний критерій для компанії — генерація прибутку. Баланс і фінансові показники — це теж важливо. Купуйте недооцінені акції та не женіться за гайпом. Надавайте перевагу компаніям, що працюватимуть навіть через 20 років.

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