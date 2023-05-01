NFT не повернуться до пікових показників 2021 року — думка експерта — Finance.ua

NFT не повернуться до пікових показників 2021 року — думка експерта Сьогодні 04:01 — Технології&Авто

NFT не повернуться до пікових показників 2021 року — думка експерта

NFT вже ніколи не повернуться до пікових показників 2021 року (коли загальний ринок невзаємозамінних токенів вперше і востаннє перевищував показник $2,5 млрд). Таку думку висловив художник та євангеліст Web3 Аарона Сейдж, який пов’язує занепад NFT з людською жадібністю та втратою ком’юніті культури.

На думку Аарона, NFT ніколи не повернуться до тих позицій, які вони займали на піку 2021 року. Бо сама культура NFT мертва. Два роки тому NFT несли чисту радість, хвилювання та сміх. Вони давали відчуття причетності та щастя від того, що є частиною великої спільноти творців.

Проте ось як виглядає ситуація зараз: відчуття спільності та щастя зникло, а його замінили чиста жадібність і егоїзм. В доказ цього Сейдж приводить графік, де видно, що ринок загалом падає, а крім того велику його частину займає Blur, конкурент OpenSea на ринку NFT.

В іншому своєму треді Аарон вже пояснював, чому, на його думку, Blur — це найгірше, що може статися у NFT просторі і як він руйнує розуміння того, що основна цінність NFT — художня, а не грошова.

Читайте також: Як заробити на NFT

«NFT — це не лише гроші. Але Blur відображає лише цю сторону ринку. Вони промили вам мізки своїми заохоченнями та дали вам безкоштовні гроші, щоб упіймати на гачок. Люди спекулюватимуть бонусами Blur і отримуватимуть вигоду з того факту, що OpenSea програє порівняно з ними. Але забудьте про це та уявіть себе новачком, який хоче зайнятися NFT. Ви захочете отримати їх як предмети мистецтва чи лише для прибутку? І чи справді цей підхід приносить користь усьому простору NFT в цілому?» — пише художник.

Раніше люди були дуже захоплені карбуванням і торгівлею NFT. Зараз люди в захваті від шиткойнів, які, швидше за все, є шахрайством.

«Люди, які стверджують, що „Це цикл“ або „NFT розвиваються“, не розуміють. Культура NFT, якою ми всі насолоджувалися 2 роки тому, НІКОЛИ не повернеться. Поточна культура NFT така: жадібність, тінь і шахрайство. Я сподіваюся, що це не буде кінцем NFT, я навіть впевнений, що не буде, але чесно кажучи, обсяг сильно зменшився, а культура мертва», — підсумував експерт.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.