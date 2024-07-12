Neuralink планує вживити мозковий чип другому пацієнту — Finance.ua

Neuralink планує вживити мозковий чип другому пацієнту
Мільярдер Ілон Маск заявив, що його стартап Neuralink невдовзі планує вживити мозковий чип другій людині-пацієнту.
Про це повідомляє CNBC.
За словами Маска, очікується, що операція відбудеться «близько за тиждень».
Він також додав, що компанія сподівається імплантувати такий чип декільком пацієнтам ще цього року.
Проте, коли і де відбудуться ці процедури — невідомо.
Зазначається, що у січні цього року Neuralink вставила мозковий чип першому пацієнту-людині 29-річному Ноланду Арбо. Проте керівники стартапу заявили в середу, що нині лише близько 15% каналів цього чипу працюють.
Також керівники Neuralink зазначили, що нині вносять зміни, щоб вирішити ці проблеми з апаратним забезпеченням чипа.
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