Neuralink планує вживити мозковий чип другому пацієнту — Finance.ua

Neuralink планує вживити мозковий чип другому пацієнту 12.07.2024, 00:34 — Технології&Авто

Neuralink планує вживити мозковий чип другому пацієнту

Мільярдер Ілон Маск заявив, що його стартап Neuralink невдовзі планує вживити мозковий чип другій людині-пацієнту.

Про це повідомляє CNBC

За словами Маска, очікується, що операція відбудеться «близько за тиждень».

Він також додав, що компанія сподівається імплантувати такий чип декільком пацієнтам ще цього року.

Читайте також Neuralink Ілона Маска хоче провести випробування мозкового чипа на трьох людях

Проте, коли і де відбудуться ці процедури — невідомо.

Зазначається, що у січні цього року Neuralink вставила мозковий чип першому пацієнту-людині 29-річному Ноланду Арбо. Проте керівники стартапу заявили в середу, що нині лише близько 15% каналів цього чипу працюють.

Також керівники Neuralink зазначили, що нині вносять зміни, щоб вирішити ці проблеми з апаратним забезпеченням чипа.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.