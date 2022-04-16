НБУ збільшив продаж валюти з резервів за останній тиждень — Finance.ua
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НБУ збільшив продаж валюти з резервів за останній тиждень

Вчора 15:37Валюта
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Національний банк України протягом тижня з 11 по 15 квітня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 349,66 млн доларів і 92,98 млн євро. При цьому НБУ купив 1 млн доларів і 5 млн євро.
Про це свідчать дані НБУ.
Від початку року НБУ купив на міжбанку 1 779,80 млн доларів і 85,17 млн євро. При цьому НБУ продав 4,851 млрд доларів і 1,175 млрд євро.
Негативне сальдо інтервенцій склало 3,071 млрд доларів і 1,090 млрд євро.
НБУ збільшив продаж валюти з резервів за останній тиждень
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національний банк із 18 квітня знизить до одного разу на тиждень частоту проведення тендерів щодо надання рефінансування на строк до одного року.
За матеріалами: РБК-Україна
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