НбУ за тиждень продав валюти на $627 мільйонів — Finance.ua
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НбУ за тиждень продав валюти на $627 мільйонів

Вчора 15:17Казна та Політика
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Національний банк на тижні з 21 по 25 березня знову більше продав валюти, ніж купив: доларів — на $352,7 млн, євро — на 241,7 млн євро, тоді як тижнем раніше «чистий» продаж склав $188,2 млн і 321,7 млн євро відповідно.
За інформацією НБУ на його сайті, за минулий тиждень він купив всього $3,5 млн і 4,5 млн євро, водночас їх продаж склав $356,15 млн і 246,23 млн євро ($270,59 млн).
Як повідомлялося, у перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни «чиста» купівля Нацбанком валюти становило $690,3 млн і 20 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була запроваджена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.
Проте останніми тижнями обсяг купівлі валюти центробанком впав до мінімуму, тоді як обсяги її продажу збільшуються.
Загалом з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,74 млрл і 69,7 млн євро, а продав $3,97 млрд і 687,5 млн євро, у тому числі з початку війни купівля валюти досягла $1,08 млрд та 69,7 млн євро, а продаж $1,2 млрд та 687,5 млн євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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