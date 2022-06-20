НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $1 мільярд — Finance.ua

НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $1 мільярд

Вчора 10:45 — Валюта

Національний банк за минулий тиждень на міжбанківському валютному ринку продав 1,055 млрд дол. та купив 8,3 млн дол. США.

Згідно з результатами валютних інтервенцій, з 13 по 17 червня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 1055 млн дол. США. При цьому регулятор купив 8,3 млн дол.

Всього з початку 2022 року Нацбанк купив 1,841 млрд дол. та 110,97 млн євро, та продав 11,223 млрд дол. та 1,789 млрд євро.

У 2021 році Нацбанк купив на міжбанку 3,691 млрд дол., продав — 1,276 млн дол. У 2020 році Національний банк купив 4,929 млрд дол., продав 3,891 млрд дол.

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