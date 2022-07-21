НБУ за 2021 рік заробив понад 30 мільярдів — Finance.ua

НБУ за 2021 рік заробив понад 30 мільярдів 21.07.2022, 10:34 — Казна та Політика

НБУ за 2021 рік заробив понад 30 мільярдів

Національний банк за підсумками 2021 року отримав прибуток у 31,6 млрд грн, частина з цих коштів буде переказана до державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Цьогоріч НБУ 24 лютого переказав до держбюджету частину прибутку до розподілу в сумі 18,8 млрд грн із початком повномасштабної війни рф проти України. Це було зроблено до підтвердження зовнішнім аудитором та затвердження Радою НБУ консолідованої фінансової звітності, яка згодом була затверджена.

Решта прибутку до розподілу, 12,8 млрд грн, була спрямована на збільшення загальних резервів Національного банку.

Фінансовий результат регулятора зумовлений передусім процентними доходами і витратами, чиста сума яких за підсумками року становила 28,8 млрд грн (на 88,2% більше, ніж у 2020 році) завдяки зростанню доходів за держоблігаціями.

Також вплинула від’ємна переоцінка фінансових інструментів в розмірі 23,4 млрд грн у зв’язку зі зміною офіційного валютного курсу та їхньої справедливої вартості. Крім того, до 5,8 млрд грн зросли адміністративні витрати, витрати на утримання персоналу та витрати на виготовлення банкнот, монет тощо (проти 4,6 млрд грн у 2020 році).

На кінець року валюта балансу регулятора становила 1,38 трлн грн (у 2020 році — 1,3 трлн грн).

Основні зміни в активах НБУ торік зумовлені нарощенням міжнародних резервів на 6% до 30,9 млрд дол та значним зростанням кредитного портфеля (+33 млрд грн до 99,9 млрд грн).

Щодо зобовʼязань НБУ, їхню динаміку зумовило зростання на 30% обсягів емітованих депозитних сертифікатів, скорочення зобов’язань перед МВФ на 15,3%, а також зростання кількості банкнот та монет в обігу на 12,4% до 627,8 млрд грн.

Власний капітал Нацбанку скоротився на 9,8% торік до 166,9 млрд грн, передусім через зменшення резервів переоцінки внаслідок зміцнення гривні.

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Економічна Правда За матеріалами:

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